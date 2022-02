A mosontarcsai hidat annak idején gazdák építették a Hanság-főcsatorna fölé, hogy földjeiket azon keresztül megközelíthessék. A „világ legjelentéktelenebb hídja”, ezt a jelzőt akasztották rá. Aztán 1956 őszén nagyon fontos szerep jutott az átjárónak, és a magyar történelem egyik jelentős és jelképes helyszínévé vált. A hídon keresztül ugyanis körülbelül 200 ezer ember vágott neki a nagyvilágnak és menekült el a kommunista diktatúra elől.

A rendszerváltásig „tiltott hely” volt a magyar–osztrák határon, majd az 1990-es évektől emlékhely lett. Nemcsak történelmi, hanem turisztikai szempontból is egyre fontosabb, ezért a kapuvári önkormányzat törekedett rendben tartására, felújítására. A közeljövőben meg is kezdődhet a rekonstrukció.

A város 80 millió forintos állami támogatást kapott a munkához. A hírt Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos és Hámori György, Kapuvár polgármestere jelentették be szombaton, a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon.

„A híd történelmi jelentősége nyilvánvaló, de van jövőbe tekintő jelentősége is turisztikai szempontból. Egyre erősebb a térségben a határon átnyúló idegenforgalom, és ennek egyfajta különleges helyszíne lehet a híd, illetve minden hozzá kapcsolódó fejlesztés” – hangsúlyozta Gyopáros Alpár.

Hámori György arról beszélt, hogy a hídon 2006-ban végeztek utoljára kisebb felújítást. Azóta állaga romlott, néhol balesetveszélyes. Most elhárultak az akadályok a rekonstrukció elől, hiszen a város megkapta a 80 millió forintos támogatást. A polgármester kiemelte: a felújítás csak az első lépés lesz, és további komoly terveik vannak. Például egy turisztikai látogatóközpont kialakítása szerepel az elképzelések között, amelyhez már itthon és Ausztriában is gyűjtik a tárgyi emlékeket. A részletekről elmondta: a létesítmény elhasználódott fa- és fémszerkezetét kicserélik. Igyekeznek eredeti állapotába visszaállítani a hidat, így a közepén most látható tetőszerkezetet is elbontják, hiszen az régen sem volt ott.

„Szeretnénk minél előbb elkezdeni a kivitelezést, már tavasszal, hogy mire a kerékpárosszezon beindul, újra lehessen használni” – jelentette ki.

A Kisalföld kérdésére Hámori György kifejtette: Kapuvár jó kapcsolatot ápol a közeli osztrák településekkel, Andauval és Wallernnal is. A híd felújításával kapcsolatban jelezték a burgenlandiak, hogy osztrák oldalon is elvégzik a szükséges fejlesztéseket.