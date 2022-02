Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta: teljeskörűen újult meg az épület, egy energetikai felújítás keretében. Ezzel párhuzamosan két fontos felújítás is tart jelenleg az egyetem vonatkozásában: a Liszt Ferenc utcában az Apáczai Kar, és a jogi kar épületének teljes körű rekonstrukciója.

- A Széchenyi István Egyetem Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye, ami mára közel 12 ezer hallgatóval büszkélkedhet. A Bridge épülete összekötő kapocs a hallgatók és oktatók között, a város és az egyetem között -mondta el képviselő.

A most felújított épületben bálok, bulik, koncertek, szakestek, és klubrendezvények is helyet kapnak a jövőben. Emellett konferenciák, találkozók, egyetemi színjátszókör előadások, táncórák és sportfoglalkozások helyszínéül is szolgál majd.

- Az épület a kezdetektől fogva nagy szerepet vállal a hallgatói élet felpezsdítésében. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók jól érezzék magukat diák éveik alatt, és kikapcsolódjanak. Reméljük, a frissen kezdő hallgatóink is minél hamarabb megismerik a Bridge épületét – mondta el beszédében Maczkó Márton az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke.