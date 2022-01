Újabb győri játékos kötelezte el magát hosszú távon a Győri Audi ETO KC mellett. Silje Solberg 2020 nyarán három éves szerződést kötött a csapattal, azonban a klubvezetés már most felajánlotta számára a 2023-ban lejáró szerződése meghosszabbítását, további egy évvel. A norvég hálóőr elfogadta az ajánlatot, így 2024 nyaráig biztosan zöld-fehér mezben folytatja pályafutását - írják a klub weboldalán.

Nagyon jól esett, hogy a klubvezetés már most felajánlotta számomra a hosszabbítás lehetőségét. Örömmel mondtam igent, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben és a csapatban is. A klubban minden adott a magas szintű munkavégzéshez. Egy nagybetűs CSAPAT tagja lehetek, amely igazán sokra hivatott. Óriási motiváció van mindenkiben közös céljaink elérése érdekében. Az idei szezon is megmutatta, hogy jó helyen vagyok, nagyon várom, hogy az a sok munka, amit közösen a csapat és a klub végez meghozza a gyümölcsét. A stabilitás, ami a Győri Audi ETO KC-t jellemzi volt az egyik kulcs a szerződésem hosszabbításánál. Nagy várakozásokkal tekintek az idei és a következő szezonok elé, szeretnék minél több címet begyűjteni a csapattal

– nyilatkozta Silje Solberg.

A norvég játékos 2020. július 1-től a Győri Audi ETO KC játékosa. A mai napig 65 tétmérkőzésen védte a klub kapuját, ezeken a találkozókon összesen 4 gólt szerzett. A magyar bajnokságban 32, a Bajnokok Ligájában 30, a Magyar Kupában pedig 3 meccsen lépett pályára - idézik fel.