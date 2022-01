"A krimibe illő történet már így is elég hátborzongató, nem is beszélve az újabb csavarról. Úgy tudjuk, volt még egy férfi, akinek É. Imre tartozott, és akit szintén `randevúra´ hívott. A munkavállaló mit sem sejtve el is ment a megbeszélt időpontban, ám a bankók helyett egy pisztoly csövével találta szemben magát. Hiába húzta meg É. a ravaszt háromszor is, a fegyver besült, valamiért nem működött. Ezt tapasztalva, a halálra rémült ember elmenekült. Annyira megijedt, hogy soha többé nem merte É.-től a pénzét visszakérni, még azt is el akarta felejteni, hogy létezik ilyen nevű vállalkozó. Igen ám, de amikor a másik két szerelő ügyét vizsgálta a rendőrség, értesültek erről az esetről, a bíróság pedig a tegnapi napra beidézte a túlélőt a tárgyalásra" - írja a Blikk.

Mint arról hírt adtunk, hogy mentőt kellett hívni az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával vádolt É. Imréhez a győri bíróságra szerdán. Úgy tudjuk, a bíróság ekkor hallgatta volna meg a tanút, akiről írt a Blikk.