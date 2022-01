Kilenc éves korában költözött Kínából édesanyjával és nővérével Magyarországra, Sopronban édesapja várta őket, aki akkorra már megteremtette családja európai otthonát. A kis Xian a Hunyadi-iskolában kezdte magyar tanulmányait, gyakorlatilag magyar nyelvtudás nélkül...

- Úgy emlékszem erre az időszakra, hogy a játékhoz nem volt fontos a nyelvtudás. Bár óriási váltás volt az életemben, kedves volt a fogadtatás és jól boldogultam. Éppen mostanában fogalmaztam meg magamban, hogy talán hasznomra is volt mindez: meg kellett tanulnom alkalmazkodni és helyt állni - gondol vissza azokra az évekre a 2016-ban érettségizett Xian. Nővérét követte a Líceum nyolc osztályos gimnáziumába és szeretettel gondol vissza osztályára, iskolájára.

- Általánosban még elnézőek voltak velem a tanárok is, a gimiben már ugyanúgy kellett teljesítenem, mint bárkinek. Egy idő után el is kezdett bosszantani, hogy nem tudok tökéletesen magyarul, ezért nem tudtam jó jegyet szerezni irodalomból vagy történelemből. Akkor egy időre félretettem a hobbijaimat és a magyarra koncentráltam. Sikerült is anyanyelvi szintre hoznom a nyelvtudásom, s utána már nem volt gond. Mindent megkaptam a Líceumban ahhoz, hogy továbbléphessek és megvalósíthassam az álmaim - fogalmaz Feng Ya Xian, a divattervező, akinek első bemutatkozásait nagyon jó kritikával fogadta a szakma.

Forrás: Vanda Demeter

De térjünk még vissza Sopronba, az iskolás évekre, amikor Xian, hacsak tehette, ceruzáért, ecsetekért és papírokért nyúlt...

- Már Kínában is nagyon szerettem rajzolni, külön rajziskolákba is jártam, s ezt folytattam akkor is, amikor Magyarországra költöztünk. Rajszakkörre jártam és különórákra Fejér Zoltán festőművészhez, akitől számtalan technikai alapot elsajátíthattam. A gimnázium utolsó két évében pedig már Budapestre utaztam minden hétvégén, hogy fejlesszem magam, akkor ugyanis már tudtam, hogy a divattervezés területén szeretném folytatni a tanulmányaimat. Mindig is érdekelt a divat, az öltözködés, anyukám mesélte, hogy már egészen kicsi koromban ragaszkodtam ezen a téren a saját elképzeléseimhez. Csak abban voltam hajlandó kilépni a lakásból, amit én választottam és merészen párosítottam - meséli nevetve Xian. Tudatossága és szorgalma elképesztő, eltéríthetetlenül halad álmai felé.

Két egyetemre is bekerült a válogatók után, végül a Budapesti Metropolitan Egyetemre vették fel. Itt diplomázott kézműves tárgykultúra alapszakon, de már második évtől öltözéktervezés specializációra járt. Tavaly a mesterszakot is befejezte divat- és textiltervezés szakon. Azt tanulta, ami a leginkább érdekelte, s most mesterdiplomás divattervezőként sem áll meg.

Forrás: Vanda Demeter

- Van egy kis stúdióm Budapesten, a Vígszínház mellett, ahol szerencsére egyre több az érdeklődő. Emellett főállásban egy divatcégnél dolgozom Assistant Brand Manager-ként. Többek között nemzetközi luxusmárkák és a kínai piac közötti kommunikáció a feladatom. Mindezek mellett pedig megbízással dolgozom a Budapest Central European Fashion Week elnevezésű rendezvényen is, ahol show koordinációs asszisztensként tevékenykedem, de legutóbbi, 2021-es rendezvényen fiatal tervezőként be is mutatkozhattam a Young Talents Show keretein belül. Soknak tűnik mindez, de én nagyon szeretem a szakmámat és mindent meg akarok tanulni róla - mondja eltökélten Feng Ya Xian, akinek neve immár márkanév is.

A szakma elismeréssel fogadta Xian munkáit, különösen egyedi kézművestechnikáját. A Qing dinasztiából származó egyetlen uralkodónő, Cixi császárné inspirálta öltözékeit, amiknél a fenntarthatóságra is ügyelt. De nem ez volt a fiatal divattervező első bemutatkozása: a 2019-es Marie Claire „Az év fiatal divattervezője” pályázaton bekerült a top 25-be, a Syoss Fashion Show 2021-es pályázatán pedig a legjobb harminc közé válogatták. Legutóbb a V4-es régió neves mentorprogramjába, az European Fashion Accelerator-be válogatták be, aminek keretein belül Prágában mutathatta be kollekcióját nemzetközi partnereknek.

- Sokat kell még dolgoznom, de eltökélt vagyok és motivált. Szeretnék egy maradandó márkát létrehozni és a nemzetközi piacon is megjelenni - mondja Xian, akiben összeért a Kelet kifinomultsága és a nyugati elhivatottság.