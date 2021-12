– A szüleim jó példával jártak elöl: édesapám versenyszerűen kézilabdázott, később édesanyámmal rendszeresen jártak közösen sárkányhajózni. Így ragadt rám a sport szeretete. Tizenévesként a labdasportokban próbálkoztam, röplabdáztam, aztán a foci felé vitt a szívem, melyben válogatottszintig jutottam” – mondta lapunknak.

A középiskolai tanulmányait a Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikumban végezte el, ahonnan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezett, és a szakirányválasztásával már a tűzoltói hivatást célozta meg. 2016-ban, a tisztavató után azonnal a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába került. Vallja: a tűzoltókkal szembeni egyik legfontosabb elvárás a fizikai állóképesség, hiszen nekik tűz esetén akár a tizedik emeletre is fel kell futniuk, hogy kihozzák a bajbajutottakat. Ráadásul nem elég az, ha valakinek megvan az állóképessége, azt fenn is kell tartani.

Siska Odett élete a sport, ami még jobbá teszi a munkájában.

– A tűzoltóságon van egy nagyon jól felszerelt konditerem, emellett pedig a tömlőszárító torony is lehetőséget ad számunkra, hogy a lépcsőzést gyakoroljuk. Hetente 3–4 alkalommal sportolok, de ha versenyre megyek, akkor további állóképesség-javító edzéseket is beiktatok – fogalmazott.

Az aktuális erőnléti állapotról jó visszajelzést adnak a tűzoltó-sportversenyek. – Minden évben van pontszerző országos bajnokság, illetve egyéb versenyek. A számok között szerepel többek között a labdarúgás, az atlétika, az úszás, a terepfutás, a fekvenyomás, a lépcsőfutás, valamint különböző kombinált mozgásformák. Én általában atlétikában, úszásban és terepfutó bajnokságokon, illetve a kombinált feladatokban mérettetem meg magam – tette hozzá.

Fotók: Csapó Balázs

A BM OKF Országos Atlétika Bajnokságán 400 méteres síkfutásban első helyezést szerzett, és kézigránát-hajításban is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A fiatal tűzoltólány idén Az Ország Legerősebb Tűzoltója versenyen is bizonyított: egyéniben harmadik, női csapatban pedig első helyezést ért el. Ezen a próbatételen különböző erőnléti és ügyességi feladatok várták. A versenyzőknek tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok sorát végrehajtva kellett bizonyítaniuk rátermettségüket. A speciális akadálypálya komoly fizikai terhelést jelent a versenyzőknek, az egyik versenyszámban egy negyvenöt kilogrammos bábut is kellett húzniuk, teljes felszerelésben.

Siska Odett szavain az egész interjú alatt érződik, hogy mennyire közel áll a sport a szívéhez. – Amikor ott van az ember egy ilyen kimerítő versenyen, gyakran azt mondja: soha többet. Aztán utána alig várja, hogy újra rajthoz álljon. Ezek végül nagyon szép emlékként maradnak meg az életemben. – mesélte lapunknak. Odett hobbija is a sporthoz köthető. Évek óta fallabdázik, és kutyájával is gyakran fut a Duna-parton. A tűzoltó a jövő évre is új célokat tűzött ki maga elé: egyéni első szeretne lenni Az Ország Legerősebb Tűzoltója bajnokságon, valamint szakmai versenyen is szeretné megmérettetni magát.