A telt házas intézményben, érezhető volt az emlékezés és az összetartozás. A zene és az ének szeretete összehozta a közönséget és a fellépőket. Birkásné Sej Edit vezetésével egy olyan csapat állt a népes publikum elé, akiknek a szívükben és lelkükben van a dallam, és a hangszer kezelésének szeretete. Sej Edit már gyermekkora óta harmonikázik, elmondása szerint ha nem lenne a hangszere és nem énekelhetne, már nem is élne. Az ének és a zenélés adja számára az erőt a hétköznapok mindennapi megpróbáltatásainak leküzdéséhez.

Tíz év telt el azóta, hogy megalakultak. Ebbe a tíz esztendőbe sok-sok nehézség és megannyi öröm is belefért. A taps a közönség visszajelzése, erősíti azt a tudatot, hogy nem csupán nekik van szükségük rájuk, hanem a közönség is igényli produkcióikat. A jubileumi kétórás műsor keretében a megjelentekkel együtt adtak elő ismert hazai és nemzetközi dalokat. A nevükben is benne van: Határtalan Dallamok Zenekar és Kórus, mert a zene nem ismer határokat. Szóló énekeseket is hallhatott a közönség, és nagy sikert aratott egy saját szerzemény is.

A műsorról a közönség és a jubilálók lelkileg feltöltődve térhettek haza otthonukba.

Fotó és szöveg: Gulyás Attila