Női kézilabda NB I - Kikapott a Mosonmagyaróvár a Váctól hazai pályán

Először is gratulálni szeretné a mosonmagyaróvári csapatnak és nem csak azért, mert remekül üzdöttek. Hanem az egész éves teljesítményü ért és újoncként a magabiztos bent maradásukért. Fordulatos, izgalmas volt a mai mérkőzés, aminek a hajráját bírtuk jobban és ezért tudtunk nyerni. Ezzel egy kicsit választ is adtunk az elmúlt heti kisiklásunkra és önmagunknak is bizonyítottunk.

Kicsit csalódott vagyok, mert a mérkőzés özben már bíztam abban, hogy elcsíphetünk egy döntetlent a Vác ellen. Sajnos az utolsó öt perc azonban egyértelműen a vendégeké volt és így a győzelmü megérdemelt. Akkor sokat hibáztunk, mert talán már nem is ész, hanem a szív vitt előre minket, mai most nem vezetett eredményre. Dányi Bernadett remeklésének viszont nagyon örülö , mert ő mostanában kicsit háttérben volt, de én tudtam, hogy ő épes ilyen teljesítményre.

NB I. női felnőtt 23. fordulóGVM Europe-Vác:ARENHART – Radosavljevic ácsor 3, HÁMORI 5, LAKATOS R. 6 (3), Helembai 4, Jovetic 2csere: Bukovszky, Suba (kapus), Szondi, De Souza, Diószegi 3, Szabó ., Pappné Szamoránsky P., áldy L., ParóczyVezetőedző: Szilágyi ZoltánEu-Fire Mosonmagyaróvár:Herczeg L. – Kovacsicz 1, Kopecz 2, Tilinger 2 (1), Horváth B., Szarková 4, Hajtaicsere: DÁNYI B. 1 (kapus), Bízik R. 3, Vukcevic, Farkas V., KATONA F. 6 (4), Bardi 1, Hudá E.1, Bízik B., Domokos D.Vezetőedző: Bognár Róberttméteres: MKC 6 / 5 Vác 4 / 3Kiállítás: MKC 8 perc Vác 8 percNem kezdte jól a szerdai mérkőzést az MKC és ezt a fiatal és lendületes váci csapat meg is érezte. Elsősorban a özépen kiválóan védekező Helembai Fanni – Lakatos Rita páros volt elemében, akik támadásban is összehoztak öt gólt, negyed óra alatt. A brazil világbajnok kapus, Barbara Arenhart is bemutatott néhány bravúrt, és így a vendégek 3 – 4 gólos előnyre tettek szert.Bognár Róbert időt ért és cserékkel is próbálkozott, de sajnos alapvetően nem változott a helyzet a folytatásban sem. Koncentráltabb és így gólerősebb volt a váci gárda, a játé ritmusát inkább csak kereső mosonmagyaróvári csapattal szemben. Nagyon kellett a szurkoló „harcoljatok" buzdítása tehát, amit meg is fogadott a csapat, mert óriási hajrát bemutatva, az első félidő utolsó perceiben ki tudott egyenlíteni. Sokat segített ebben, hogy a kapus Dányi Bernadett egy remek helyzetfelismerés után az ellenfél kapujába talált, és Katona Flóra pedig biztos ézzel dobta a büntetőket.Az első játékrész utolsó szakaszában egyértelműen kiderült tehát, hogy megzavarható a váci csapat és akkor lehet keresnivalója az MKC-nek. Ennek megfelelő feszültséggel kezdődött a második félidő, amelyben nyolc perc alatt mindössze egy – egy gólt szereztek a felek. Annak ellenére, hogy a gólok a övetkező időszakban sem potyogtak, élvezetes és színvonalas mérkőzést láttunk.A ét kapus parádézott és ennél a kijelentésnél azért ne felejtsü le, hogy a mosonmagyaróvári kapuban a 21 esztendős Dányi Bernadett állt. Bízik Réka és Simona Szarková villanási után, egy gólos előnybe került az MKC az 50. percben. A Vác azonban ismét egalizálta az eredményt és a vezetést is átvette, tehát ismét az utolsó öt perc döntött el egy találkozót az UFM Arénában. Ezt azonban most a vendégek jobban bírtá és Hámori Konszuéla vezérletével győzni tudtak, a nagyot üzdő, de legvégére elfáradó MKC ellen.Szilágyi Zoltán a GVM Europe-Vác vezetőedzőjének értékelése:Bognár Róbert az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzőjének értékelése: