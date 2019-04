Élményeket ígérnek a soproni GYIK-ban

Orbán Júlia: Tizenhárom héten át hetvennyolc szabadtéri műsorra várjuk a közönséget. Fotó: Magasi

A GYIK Rendezvényház és a játszótérrel is felszerelt udvara jelenleg még építési terület. Júniusra azonban már rendezett körülményeket teremtenek szabadtéri színpaddal, sörasztalokkal és padokkal, hogy útjára indítsák nyári műsoraikat.– Első alkalommal szervezünk olyan szabadtéri programkavalkádot, amely június 14-től szeptember 15-ig minden napra ígér érdekes, izgalmas közösségi együttlétet. Ez alól csak a hétfők lesznek kivételek. A tizenhárom hétre hetvennyolc műsort terveztünk – közölte Orbán Júlia, a GYIK Rendezvényház intézményvezetője. – Elsősorban a lokálpatriotizmust állítjuk a középpontba: keddenként „Soproninak lenni jó!" címmel helyi meglepetésvendégekkel találkozhat a közönség, akik a tudományok és művészetek világát reprezentálják. Előadásukat követően az adott témából játékos vetélkedőn is részt vehet a hallgatóság.– Szerdánként Babits „Messze... messze" című versének szellemisége fogadja a GYIK-udvar látogatóit. Vetített képes élménybeszámolókat láthatunk-hallhatunk a világ minden tájáról, soproni előadóktól. Utána az adott országhoz kapcsolódó folklórral és gasztronómiával ismerkedhetünk meg – folytatta Orbán Júlia. – Csütörtökönként pedig „Mondd, te mit választanál?" elnevezéssel mozit rendezünk. Közismert helyi személyiségek felvezetésével és ajánlásával vetítjük le kedvenc filmjeiket a nagyközönség számára. A pénteket „Pódiumpénteknek" neveztük el. Szólisták, kis kamaraegyüttesek és előadók lépnek a GYIK-udvar színpadára a legkülönbözőbb műfajokban. Lesz stand-up és improszínház is. Szombatonként rendezzük a nagy koncerteket soproni és országos hírű zenekarok részvételével. A vasárnap délelőttök a gyerekeké lesznek. Bábszínházzal, bohócnappal, különféle játékokkal, aszfaltrajzversennyel és más vidámsággal kínálunk majd kellemes családi programokat – sorolta Orbán Júlia, aki hozzátette: reményeik szerint nem marad el egyetlen eseményük sem, rossz idő esetén a ház nagyterme lesz a programok helyszíne.