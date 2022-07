Július 23-án nagy ünnep lesz Gyalókán, ekkor tartja hagyományos falunapját a kis, Győr-Moson-Sopron megyei település. Idén azonban nem csak a jókedv és a szórakozás, de a jótékonyság is főszerepet kap a rendezvényen.

„A rendezvényünkkel két beteg gyereket szeretnénk támogatni a gyógyulásban, a helyszínen kihelyezett urnába helyezhetik el adományaikat a falunapra érkezők” – mondta a település polgármestere.

„A rendezvény fővédnöke térségünk országgyűlési képviselője, Barcza Attila, aki természetesen ott lesz majd a jövő szombati programon” – tette hozzá Varga Tamás.

„A tervek szerint 15 óra 45-től indulnak a programok, a nap folyamán lesz motoros és veteránautó kiállítás, illetve felvonulás, sok-sok zene, a gyerekeknek ugráló vár, arcfestés és lufi hajtogatás, 18 órakor vacsora, majd egészen hajnali kettőig tart a buli Gyalókán” – fogalmazott a falu első embere.

„Mindig nagyon jó a hangulat a falunapon, nem csak az itt élők, de rokonaik és az innen elszármazottak is szívesen jönnek hozzánk és várjuk a családokat Sopronból, sőt akár Győrből is, az M85-ös gyorsforgalmi útnak köszönhetően akár, a megyeszékhelyről is egy órán belül Gyalókán vannak, akik kikapcsolódnának és jótékonykodnának egy kicsit” – zárta szavait Varga Tamás polgármester, a falunap főszervezője.