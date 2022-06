Az országszerte 400-nál is több telepített automatának köszönhetően, évente több millió utas juthat az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból.

A balatoni utasok az északi parton már Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred, Révfülöp, Badacsonytomaj, Badacsony, Tapolca állomáson és megállóhelyen; a nyugati részen Keszthelyen; míg a déli parton Lepsény, Balatonaliga, Balatonvilágos, Szabadisóstó, Szabadifürdő, Siófok, Balatonszéplak felső, Balatonszéplak alsó, Zamárdi felső, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyódliget, Fonyód, Balatonyfenyves és Balatonszentgyörgy, állomáson és megállóhelyen is használhatnak új vagy felújított jegyautomatát. Siófokon és Balatonfüreden a felújított automatákon kívül két új jegykiadóautomata is üzembe állt. Azokon az állomásokon, melyeken pénztár vagy automata üzemel, csak érvényes menetjeggyel lehet a vonatokra felszállni, a vonaton menetjegy csak pótdíj váltása mellett vásárolható. A MÁV-START inkteraktív térképe segítségével az utasok naprakészen tájékozódhatnak az automaták kihelyezéséről.

Május eleje óta új jegy- és bérletkiadó automatákkal a székesfehérvári (30a), az esztergomi (2), a szobi (70), a veresegyházi (71), a pusztaszabolcsi (40a), a hatvani (80a) és a ceglédi (100a) vasútvonal néhány kivételével az összes állomásán és megállóhelyén; valamint a Nyugati, a Keleti és a Déli pályaudvaron, Kelenföld és Kőbánya-Kispest vasútállomáson találkozhatnak az utasok. Több megyeszékhelyre, mint például Székesfehérvárra, Szolnokra és Szegedre, ezeken kívül Erdőkertesre, Dunaújvárosba, Zircre, Felsőpakonyba is telepített új automatákat a MÁV-START. Jelenleg a győri (1-es) vonalon folyik az új típusú automaták üzembe helyezése, amit az újszászi (120a) és a lajosmizsei (142) vonal követ hamarosan.