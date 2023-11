Az országban sehol nem dolgoznak olyan körülmények között a mentősök, mint Győrben fognak hamarosan – ígéri az új mentőállomást kivitelező Euro Generál Zrt. projektvezetője. A most elkészült létesítményben a legmodernebb technika, szauna, edzőterem, saját szerelőállás segíti a munkát és a regenerálódást.

Az új mentőállomás felépítése régóta időszerű volt, hiszen a mentőszolgálat belvárosi, Tarcsay utcai elavult épülete már rég nem felelt meg az elvárásoknak, és földrajzilag is szerencsétlen helyen volt. A beruházás a Modern Városok Program keretében, több mint 4 milliárd forint állami forrásból valósul meg, az Euro Generál Zrt. kivitelezésében. Ma már kijelenthető, hogy ez lesz az ország legmodernebb mentőállomása – nevezhetjük igazi mintaprojektnek –, így a győri mentősök dolgoznak majd a legjobb körülmények között hazánkban.

A kétszintes, több mint 2500 négyzetméteres mentőállomás szinte teljes energiaigényét zöldenergiából fedezik.

Fotó: Csapó Balázs

Az új, Szauter utcai mentőközpont kivitelezése tavaly februárban kezdődött, a tíz éve elbontott volt orosz laktanya zöldmezős területén, ahol először a volt alakulótér nyomait kellett eltüntetni, de nem kis kihívást jelentett a hőtávvezetékek földbe süllyesztése is. Az eredmény egy európai szintű mentőállomás lett, amely az életmentők minden igényét kiszolgálja, legyen szó munkavégzésről vagy pihenésről.

A kétszintes, összesen 2.550 négyzetméteres épület központi lelke az ICS, azaz az Irányító Csoport „főhadiszállása”, egy 46 négyzetméteres helyiség, ahol nyolc munkaállomásra futnak majd be a segélykérések, feladatok a mentésirányító szakemberekhez. Itt megtörtént a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők közös belső kommunikációs rendszerének a kiépítése, amely egy védett, zárt rádiós rendszer.

A mentősöket kényelmes, tévével felszerelt pihenőszobák, modern konyha, szauna, konditerem várja, így minden adott ahhoz, hogy két mentés között regenerálódhassanak és feltöltődhessenek. A felső szint 500 négyzetméteres, zöldtetős tetőterasza a szemnek is kellemes látvány, de természetesen pihenésre is használható majd, és az alsó teraszon is kényelmes pihenőbútorok – padok, asztalok, napernyők – szolgálják a lazítást.

Még jobb lett, mint tervezték

A mentőállomást az eredeti tervek szerint idén júliusban adták volna át, az időpont azonban tolódott, és végül november 30-ra módosult. Ennek azonban kivételesen mindenki örült, hiszen a halasztás oka az volt, hogy a beruházás időközben új állami pluszforrásokat kapott, így az eredetileg tervezettnél még korszerűbb állomás épülhetett. Így került többek között napelemrendszer és hőszivattyú az eredetileg – még 2018-ban – teljesen más energetikai koncepció mentén, távfűtésesre tervezett épületbe, jelentősen gazdaságosabbá téve az üzemeltetést. Ennek köszönhetően várhatóan a mentőállomás szinte teljes energiaigényét sikerül zöldenergiából fedezni, legfeljebb egy-egy hidegebb téli időszakban lesz szükség távfűtéses rásegítésre.

Pluszelemként került be a tervbe a modern automata öntözőrendszer és a 130 köbméter befogadóképességű csapadékvíz-tároló, amely a tetőfelületekről érkező vízből oldja meg az öntözést. A projekt keretén belül a mentőszolgálat egyébként hároméves parkfenntartást is kap az épület körüli mintegy 3.500 négyzetméternyi parkosított zöldfelülethez, a gyepápolástól a zöldtetők karbantartásáig.

Automatika szolgálja ki a speciális igényeket

Csikár Pétertől, a mentőállomást kivitelező Euro Generál Zrt. projektvezetőjétől megtudtuk: fontos feltétel volt a gépészeti tervezésnél az is, hogy minden helyiség egyedileg és automatizáltan legyen vezérelhető, hiszen nemcsak azt kellett figyelembe venni, hogy ez egy „24 órás épület” lesz, hanem a speciális használati paramétereket is. Ezeket, például azt, hogy hektikusan változik az egyes helyiségek használata, csak egy automatizált rendszer tudja rugalmasan lekövetni, ember nem. Ennek megfelelően minden helyiségben jelenlét-érzékelő működik, amely a pillanatnyi kihasználtságtól függően szabályozza a fűtést-hűtést, és szenzorok érzékelik a napsütés mértékét is, hozzáigazítva az árnyékolók működését.

A mentőállomás különlegessége a saját szerelőállás, amely megkönnyíti a tíz mentőautó ellenőrzését, karbantartását.

Fotó: Csapó Balázs

A biztonságtechnikát illetően is merültek fel speciális szempontok, fontos volt például, hogy a beléptetőrendszer illeszkedjen az Országos Mentőszolgálat egységes rendszeréhez. Így például egy más állomásról érkezett – és természetesen megfelelő jogosultságokkal rendelkező – szakember is gond nélkül közlekedhet az állomás területén.

A mentőállomás különlegessége a saját szerelőállás, amely az aktívan napi „szolgálatban lévő” tíz mentőautó karbantartását segíti. A kétcsápos emelővel és komplett fékpaddal felszerelt helyiségben helyben, így időveszteség nélkül végezhetők el azok a rendszeres ellen­őrzési és kisebb karbantartási munkák, amelyekhez eddig külső helyszínre kellett vinni a járműveket.

Szintén nagy dolog a saját mosóhelyiség, hiszen eddig télen-nyáron a szabad ég alatt mosták és fertőtlenítették a mentőautókat, extrém esetekben akár tükörjéggel körülvéve. Mostantól a korszerű ipari mosóberendezéssel ellátott mosóban ez sokkal egyszerűbbé és kényelmesebbé válik. Gondolva a közeljövő kihívásaira, a parkolóban és a garázsban elektromos gyorstöltőket is kiépítettek a leendő e-autók, például ügyeleti gépkocsik számára.

Ide már csak beköltözni kell

Az építkezés során folyamatos volt a párbeszéd a kivitelező cég és a mentők között, a tervezés pedig olyan jól sikerült, hogy Csikár Péter saját bevallása szerint ritkán találkozik ennyire átgondolt és alaposan kidolgozott tervekkel.

– Nagy kihívás volt, hiszen az épület speciális feladatot lát el, így funkcionálisan rengeteg szempontnak és különleges igénybevételnek kell megfelelnie. A tervező E-Csoport Kft. alaposan kidolgozott terveket tett le az asztalra, mindössze minimális módosításokra volt szükség menet közben, tökéletes volt köztünk az összhang a kivitelezés során. Számos példa van arra, hogy egy közintézmény felépül, de a tényleges befejezésre, a megfelelő berendezésre már nem marad pénz. Ez az épület azért is különleges, mert utolsó részletéig átgondolt és megvalósult. Ide, ahogy mondani szokás, valóban csak beköltözni kell! – mondta a szakember.

Az új mentőközpont kivitelezése tavaly februárban kezdődött.

Már az utolsó simítások zajlanak a mentőállomáson: minden bútor és berendezés a helyén van, szinte csak az utolsó fűnyírás hiányzik, illetve a munkálatok közben megsérült burkolatelemek cseréje, javítása van hátra. Az épület a használatbavételi engedélyt megkapta, a beköltözés csak működési engedélyre vár, jöhet a birtokba­adási folyamat, amely nemcsak az épület kulcsai­nak az átadását, hanem többek között az intelligens berendezések működ­tetésének a betanítását is magában foglalja. Ha ez megtörténik, egy minden szempontból európai színvonalú, funkciójában és megjelenésében is korszerű munkahelyet vehetnek birtokba az életmentők. (x)