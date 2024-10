Két éve működik és egyre népszerűbb a Pedró Pékség mobilapplikációja, amely kedvezményeket és ajándékokat kínál a törzsvendégeknek. A szeptemberi kampány során például az iskolakezdést könnyítette meg a Pedró: összesen tízezer kakaós csigát adott ajándékba a suliba induló diákoknak. Az app használatával minden hónapban 100 forinttal olcsóbban vásárolható meg a Hónap kenyere is, októberben például a népszerű Székely kenyér.

A 12 órás kovásszal, háromféle búzalisztből készülő Székely kenyér titka, hogy a tésztájába kevert főtt burgonyának köszönhetően szaftos és sokáig puha marad, tetején rusztikus repedés idézi a régi parasztkenyereket.

Forrás: Pedró Pékség

Nem csak emiatt érdemes azonban betérni a Pedró 12 üzletének valamelyikébe: érdemes megkóstolni a pékség díjnyertes új péksüteményeit is. Kifejezetten a szeptemberi győri kenyérfesztiválra készült a mandulás és a zöldfűszeres rongyoskifli, amelyek a zsűri döntése értelmében aranyérmet érdemeltek. A croissant elődjének tekinthető kiflik tésztáját vajjal dagasztják és hajtogatják, az egyikbe saját készítésű mandulakrém, a másikba friss zöldfűszerek kerülnek. A fesztiválról egyébként összesen öt díjat vihetett haza a Pedró, köztük a legjobb hagyományos kovászos kenyérét a kölessel gazdagított Déli harangszó nevű kenyerével.

Nemrég mutatkozott be az óriás kakaós csiga is, amely egykilós súlyával méltán nevezhető nagycsaládos kiszerelésnek… A méretes, 30 centi átmérőjű finomság már kapható a Pedró-üzletekben, sőt, aki vállalja, hogy kamerák előtt egymaga elfogyasztja az utolsó morzsáig a kilenc hagyományos kakaós csigának megfelelő óriáscsigát, az nemcsak az árát kapja vissza, hanem egy vásárlási utalvánnyal is gazdagabb lesz!

Forrás: Pedró Pékség

Aki éhes ugyan, de ekkora bravúrra nem vállalkozik, annak Vajda Péter, a Pedró tulajdonosa az új vasalt szendvicset ajánlja. A langallóba töltött parasztsonka, zöldségek és mozzarellasajt grillsütőben összesütve olyan tartalmas kombináció, amely egy laktató ebédnek is tökéletes. A belül lágy, kívül roppanós vasalt szendvics méltó társa a Pedró kedvelt melegszendvicsének, a Székely deszkának – ki-ki döntse el, melyik „pékebéd” jön be neki jobban!