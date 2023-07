Egy dolog azonban biztos, mégpedig, hogy valamilyen eszközre mindenképpen szükségünk lesz, hisz az állami ellátás egyre ingatagabb lábakon áll. Magyarország demográfiai helyzete ugyanis mindinkább elkeserítő képet mutat, az elmúlt évtizedekben tapasztalható tendencia pedig egyre erősödik. Ez alapján egyre kisebb az aktívan dolgozó réteg, ám az eltartottak száma az élettartam kitolódása miatt folyamatosan emelkedik. A társadalombiztosítási rendszer felosztó-kirovó szisztémája pedig szinte teljesen egészében az épp aktuálisan dolgozó réteg befizetéseire támaszkodik. Ez pedig idővel ahhoz vezet, miszerint a fenntarthatóság miatt a korhatár emelésére és az ellátás volumenének csökkentésére lesz szükség. A Grantis nyugdíj előtakarékosság szakértői ezért kiemelten felhívják a figyelmet az öngondoskodás fontosságára. Tudniillik csak így kerülhető el, hogy passzív éveinkben egy nagyon komoly életszínvonal eséssel kelljen szembenéznünk.

Ma már elengedhetetlen a megfelelő nyugdíj előtakarékosság

Noha ezt gyakori tévhitek övezik valójában az állami időskori ellátás kiszámítása egy rendkívül komplex formula alapján történik. Ezzel együtt érdemes szem előtt tartanunk, hogy a most nyugdíjba vonulók az átlagbérük kétharmadánál is kevesebb juttatásra számíthatnak, ez az arány pedig a jövőben még tovább fog csökkenni. Ha pedig belegondolunk, mekkora anyagi terhet jelentene, ha egyik hónapról a másikra egyszer csak elveszítenénk bevételeink harmadát, akkor rögtön egyértelművé válik, miért is annyira kardinális a nyugdíj előtakarékosság megléte. Egy jól megválasztott eszközzel, időben elkezdve ugyanis úgy építhetünk fel egy jelentős tartalékot, hogy az nem jelent komoly terhet. Ehhez azonban körültekintően kell eljárnunk, hiszen egy előnytelen eszközzel nem csak hogy nem érünk célt, de szinte biztosan idő előtt felhagyunk a befizetésekkel. Ez pedig hosszú távon beláthatatlan következményekkel járhat. Emiatt már a tervezés pillanatától kezdve érdemes igénybe venni egy független pénzügyi tanácsadó segítségét.

Nyugdíj előtakarékosság - milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre?

Kétségtelen, hogy személyes portfóliónkban a klasszikus befektetési formáknak is jól meghatározott szerepe lehet. Ilyen például a termőföld, az ingatlan, vagy épp különféle műkincsek. Ám nem szabad elfelejteni, miszerint ezek hozzáértést és nem ritkán igen magas kockázatvállalási hajlandóságot igényelnek, így önmagukban nem feltétlen alkalmasak az időskori anyagi nyugalom megalapozására. Szerencsére ma már jó néhány, államilag támogatott nyugdíj előtakarékossági forma érhető el a piacon, melyek különböző igényeket fednek le. Az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíj-előtakarékossági számla (azaz a NYESZ), illetve a nyugdíjbiztosítás egyaránt kitűnő eszköznek tekinthető, ám struktúrájukat tekintve erősen eltérők. Gyakorlatilag az egyetlen közös pont az adójóváírás, ám ennek mértéke is különbözik az egyes konstrukciók esetében. A megfelelő módozat megválasztásánál figyelembe kell venni a lejárat idejét, a befizetéseink összegét és persze a rendelkezésre álló futamidőt is. Emellett egy nyugdíj előtakarékosság vonatkozásában kardinális kérdés az is, aktívan kívánjuk-e kezelni pénzügyeinket, illetve mekkora rizikó vállalása nem okoz még problémát. Az összes szükséges szempont együttes vizsgálata ugyanakkor komoly szakértelmet és tapasztalatot kíván, így ha biztosra akarunk menni, akkor ehhez feltétlen kérjük pénzügyi tanácsadó segítségét.

A nyugdíj előtakarékosság adómentessége - így érdemes gondolkodnunk

Egy kötött célú megtakarítás kapcsán, főképp, ha az befolyással van az időskori anyagi biztonságunkra, létfontosságú pontosan tisztában lenni azzal is, mikor és milyen módon férhetünk hozzá pénzünkhöz. Egyes konstrukciók kifizetései az aktuális nyugdíjkorhatárhoz kötöttek, ebből a szempontból a biztosítói forma hatalmas előnnyel bír, hiszen ott a szerződéskötéskor érvényben lévő dátum a mérvadó. Ám amikor ki szeretnénk venni pénzünket, egyáltalán nem mindegy, hogy azt milyen egyéb költségek mellett tehetjük meg. A különböző módozatokra eltérő szabályozások vonatkoznak. Önkéntes nyugdíjpénztár kapcsán a hozam már 10 év elteltével adómentesen kivehető, míg a tőke esetében ez csak 20 év után lehetséges. A NYESZ vonatkozásában szintén 10 év a határ, ám itt a nyugdíjjogosultságot is el kell érnünk. Biztosításnál a hozam válik egy évtized után adómentessé, ugyanakkor figyelni kell a befizetéseink mértékére, mert ezt a kedvezményt akár el is veszíthetjük. Jól látszik tehát, hogy odafigyeléssel és rendszeres megtakarítással igen kedvező feltételek érhetők el. Ehhez azonban kitartó és konzekvens módon kell kezelni nyugdíj előtakarékosságunkat.

