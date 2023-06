Menyhárt László, a West Hungária Bau Kft. területi igazgatója foglalja össze az ezen a területen szerzett több évtizedes tapasztalatait és egyéni „hitvallását”:

„A projektjeim nagy részét a piaci munkák teszik ki, amelyeket versenytárgyalásokon nyerünk el. Számomra fontos, hogy a megrendelő céggel olyan kapcsolatot alakítsak ki, hogy az első kivitelezési megbízás után visszahívjanak minket egy másik beruházás megvalósítására. Örömmel jelenthetem ki, hogy sok ilyen jó kapcsolat alakult ki az elmúlt évtizedek alatt, a teljesség igénye nélkül ilyen például a Borgwarner Oroszlány Kft., a JH Ziegler Kft., a VELUX Magyarország Kft. és a NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft.”

Nem volt nagy megtorpanás

Egy cég életében a közbeszerzésen elnyert projektek mellett elengedhetetlen az erős piaci részvétel. Ebben a szektorban jellemzően sokkal erősebb a verseny, sokkal több feltételnek kell megfelelni, továbbá nagyon fontos az évek alatt kialakított és elmélyített jó kapcsolat a megrendelővel. Ezáltal nemcsak egy-egy újabb beruházást lehet elnyerni, de egy jó ajánlás, egy szép referencia is rengeteget számít, hiszen a beruházók általában 3–5 céget is meghívnak egy-egy pályázatra.

Egyéb területekkel ellentétben a Covid és a szomszédban zajló háború másképp hatott erre a szektorra, itt nem volt annyira markáns a megtorpanás.

„Persze érezhető volt, hogy a piac figyelemmel követi először a pandémiás, majd a háborús eseményeket, olyan időszak is volt, amikor óvatosabbak voltak a kivitelezésekkel, de nem ez volt a jellemző. Sőt, válságban sokkal inkább az a tapasztalat, hogy a vállalatok fejlesztenek. Természetesen az építőiparnak van olyan területe, amely érzékenyebben reagált, az építőanyagárak változása nyilván ebben a szektorban is érzékelhető volt” – mondta Menyhárt László.

Menyhárt László élvezi, hogy sokrétű kihívásoknak kell megfelelni az ipari és kereskedelmi épületek kivitelezésekor.

Itt is van érdekesség és kihívás

Az új technológiák és építészeti megoldások ezt a szektort is ugyanúgy érintik, mint a többit, nincs két egyforma épület, csarnok sem.

„A megrendelő igényeinek megfelelően, a kor legmodernebb megoldásaival igyekszünk minden létesítményt megvalósítani. Annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani az ipar gyors fejlődésével, rendszeresen látogatunk mind céges szinten, mind egyénileg szakmai workshopokat, továbbképzéseket és fórumokat. A megrendelőkkel ápolt jó kapcsolat lehetővé teszi, hogy egy-egy projektet a kezdetétől a végéig végigvigyünk, számos alkalommal bevonnak bennünket már a tervezésbe is, hiszen a munkatársaim a kiemelkedő szakmai tapasztalataiknak köszönhetően könnyebb és jobb megoldásokkal tudnak egy-egy felmerülő kérdést, problémát megoldani. Bizony számos esetben ennek köszönhetően sokkal gazdaságosabb és környezetkímélőbb megoldásokat tudunk javasolni a megrendelőknek” – árulja el a szakember.

Rácáfol arra a tévhitre is, hogy az ipari épületek kivitelezése nem tartogat különösebb kihívást.

„Amikor egy ipari vagy egy kereskedelmi létesítményre gondolunk, egy egyszerű szerkezetes, komor épület jut az eszünkbe. Laikusként gondolhatjuk azt is, hogy mind »egy sablonra« készül, egyikben sincs érdekesség és kihívás, de erre most szeretnék rácáfolni. Nagyon jó példa erre a Bálna Budapest – régi nevén a CET – kivitelezése, hiszen akkor egy teljesen egyedi épületet kellett megvalósítani egy műemlékvédelmi környezetben, amire nem létezett szokványos megoldás, hagyományos technológia. Ennek ellenére sikerült a feladatot úgy megoldani, hogy az új épület harmonikusan illeszkedik a környezetébe, és impozáns megjelenésének köszönhetően mostanra a főváros egyik ikonikus épületévé vált.”

Megvan a szépségük

Az ipari létesítmények kivitelezése terén kiemelkedő volt a NEMAK Öntöde építése, hiszen meglévő épületek közé kellett beépíteni egy olyan öntödét, amely pincerésszel és légtisztító toronnyal is rendelkezik. A feladat mind a terület megközelítése, mind a kivitelezés szempontjából nagy kihívást jelentett a WHB számára. Ugyanilyen érdekes és szép feladat volt a győri WKW polírozó- és eloxálóüzem közel 3.000 négyzetméteres pincerésze, amely teljes egészében vízzáró kivitelben készült.

A különböző kivitelezések során kihívást jelent, hogy az üzemi létesítményeknek nagyon szigorú, törvényben meghatározott tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, s Menyhárt László és munkatársai egyre gyakrabban találkoznak környezetvédelemmel kapcsolatos igényekkel, sőt, mostanában inkább már előírásokkal. Nagyon sok esetben ennek jegyében helyeznek el napelemeket az épületek tetején.

„Bár a kifejezés, hogy »ipari létesítmény« komornak és minden szépséget mellőzőnek tűnhet, ez egyáltalán nem így van. Minden épület más, mindegyiknek megvan a maga szépsége, hiszen itt is fontos, hogy megjelenjen a megrendelő vállalkozás egyedisége, és ne csak építészetileg, hanem funkcionalitásban is a maximumot nyújtsa. Az ipari létesítmények kivitelezésében többéves tapasztalattal rendelkezünk, vállalatunk a legprofibb szakemberekkel dolgozik, továbbá elmondhatom, hogy mind vállalati szinten, mind pedig az általam irányított kivitelezéseken a profizmus és a minőség a legfontosabb, mert az ipari és kereskedelmi létesítmények területén is megvalósul a legfőbb célunk: MARADANDÓT ALKOTUNK.”

