A hallgatók a mesterséges intelligenciától egészen a digitális molekuláris orvosbiológiáig szerezhetnek korszerű ismereteket, valamint nemzetközileg is értékes diplomát.

Dr. Horváth Zoltán professzor, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának dékánja mutatta be a 2023 szeptemberében induló programtervező informatikus képzést a győri középiskolák igazgatóinak. Mint mondta, céljuk a vezető ipari és nemzetközi kutatási szintű informatikai alap-, illetve mesterképzés működtetése Győrben. Ennek érdekében indítják el a hallgatói kiválóság növelésére összpontosító alapszakot, amelynek során modern digitális ipari munkatapasztalatot, egyúttal nemzetközi projekt- és publikációs tapasztalatot szereznek a jelentkezők. A képzés fókusza – erős matematikai alapok, valamint a szoftverfejlesztési ismeretek oktatása mellett – a mesterséges intelligenciára, a kiberbiztonságra, a szuperszámító­gépek programozására és további digitális témakörökre terjed ki. A szabadon választható kurzusok témái a molekuláris orvosbiológia, illetve az ipari matematika, a modellezés, a szimuláció és az optimalizáció.

„Erős, magas presztízsű szakot indítunk, ahová a legjobb és a legmotiváltabb fiatalok jelentkezését várjuk. A képzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a modern szoftverfejlesztés technológiáját, a számítógépes modellezés informatikai eszközeit annak érdekében, hogy ezeket ipari, céges és kutatási környezetben egyaránt alkalmazni tudják” – fogalmazott a dékán. Mint mondta, az oktatói gárda is a magas minőségről árulkodik, hiszen olyan szakemberektől tanulhatnak a fiatalok az egyetem országosan és nemzetközileg is elismert oktatói mellett, mint például dr. Friedler Ferenc professzor, aki a Stanford kutatási listán is szerepel, dr. Benczúr András, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) mesterséges intelligencia laborjának vezetője vagy dr. Peták István, az ONCOMPASS európai innováció díjas digitális molekuláris biológiai cég alapítója. A nívós szakembergárda mellett kitűnő vállalati partnerek járulnak hozzá a képzés sikeréhez.

Dr. Horváth Zoltán professzor, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának dékánja, a képzés szakfelelőse dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnöke és dr. Kovács Zsolt, az egyetem kancellárja részvételével mutatta be a 2023 szeptemberében induló programtervező informatikus képzést. Fotó: Májer Csaba József

Az új szakon előnyben részesítik a projektorientált oktatást, a cégektől kapott feladatok megoldását, az eredmények írás­beli és szóbeli bemutatásának gyakorlását. A képzésben részt vevők nemzetközi projektekhez is csatlakozhatnak, melynek során a stuttgarti, a strasbourgi és a torinói egyetemek csapataival dolgozhatnak közösen.

„A fiatalok eredményessége érdekében még szorosabbra fűz­zük a kapcsolatot a közép­iskolákkal, tehetségprogram keretében motiváljuk a diákokat. Python-kurzust tervezünk számukra képfeldolgozási és autonóm járműves alkalmazásokkal, matematikai felkészítőt, a gépi tanulás alapjait, laborméréseket, igény esetén egyéb szakköröket is kínálunk a középiskolásoknak” – emelte ki a dékán.

A képzésről bővebb informá­ciók itt érhetők el. Az új szak a felvi.hu oldalon a Felső­oktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítésében lesz elérhető, várhatóan január végén.