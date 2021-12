Mint oly sok esetben, Vitéz Márton életében is meghatározó volt a gyermekkor, hiszen édesanyja testnevelő tanár, és edzőként is dolgozott. Édesapja szintén a mai napig sportol, így nem volt kérdés, hogy ő is a sport útjára lép. „Általános iskolában már kézilabdáztam és ezzel párhuzamosan fociztam is. Hetedik osztályos voltam, amikor a kézilabdát választottam, amit versenyszerűen űztem” – idézi fel emlékeit a Sport & Balance szakmai stábjának új tagja.