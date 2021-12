Az építkezés minden egyes lépése rendkívül fontos, és gondos körültekintést igényel. Természetesen az első lépés minden egyes új építésű ingatlan esetében a földvásárlás. A legjobb telek megtalálása mellett, annak rendberakására, például a fák eltávolítására és a talaj kiegyenlítésére is sort kell keríteni. Ezt követően a terveket kell elkészíteni, valamint be kell szerezni a különféle engedélyeket. Ha mindent sikerült beszerezni, akkor megkezdődhetnek a munkálatok a telken. Elkezdődhet az alapásás, a betonöntés és a különféle földmunkálat. Ezután következik a ház vázának létrehozása, a falak téglával is vakolattal való ellátása, valamint a padló kiegyenlítése és a burkolattal való ellátása. Ha elkészült a szerkezetkész állapot, következhet a külső elemek telepítése. Ezalatt értjük a falak lefestését, a nyílászárók felszerelését és a tető elkészítését. Ha mindez megvan, akkor sor kerülhet a víz- és a villanyszerelésre. Ha már van víz és villany az ingatlanban, akkor következhet a belső kialakítás, vagyis a szigetelés, a gipszkartonozás és minden alapvető elem hozzáadása. Végül pedig következik a tereprendezés, a terasz és a kocsibejáró kialakítása. Ha minden elkészült, akkor már csak a takarításra és a szükséges ellenőrzések elvégzésére kell sort keríteni. A költségek számításakor érdemes némi tartalékot is képezni a váratlan kiadások fedezésére.