A Madrid Marathon is elmarad idén

A koronavírus-járvány miatt elmarad a Madrid Marathon, amelyre eredetileg áprilisban került volna sor, majd november 15-re halasztották.

A klasszikus távú futóversenyen tavaly több mint nyolcezren indultak. A szervezők hétfői közleménye szerint a jövő évi viadalt szeptember 26-án rendezik.

A világjárvány miatt korábban a többi között a chicagói, a New York-i, a bostoni, a berlini, a prágai, az edinburgh-i, a bécsi, a római és a detroiti maratont is törölték. A tokiói versenyen csak profik indulhattak, és így kerül majd sor a londoni futásra is.