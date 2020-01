A bozóttűz mellé most megérkezett az áradás Ausztráliába

Az északkelet-ausztráliai Queensland egyes részein

Bár nagyobb károkról nem érkeztek hírek, lakott területek kerültek víz alá, parkokat és turistalátványosságokat kellett bezárni.

A helyi média híradásaiban felvételeket mutattak be több tucat, árvíz által elsodort gépkocsiról.

Azért voltak, akik így örültek a várva várt esőnek:

This man’s reaction to the rain in Australia today:

😃🥳

pic.twitter.com/nyCQLhnIoc

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 17, 2020