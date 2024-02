Mint írták,

Kati Marton, az A4D kuratóriumi elnöke például azt fejtegette az egyik felvételen, hogy Lengyelországban elsőként a varsói amerikai nagykövettel egyeztetett, hogy előkészítse a talajt Donald Tusk és szövetségesei kormányra segítéséhez.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy Marton az amerikai demokrata párti vezetéssel is szorosan együttműködött az akció során.

Soros zsoldjában

Noha Korányi a közleményben azzal is védekezni próbált, hogy a felvételek szerkesztettek, a videókon található beszélgetésekből egyértelműek és jól érthetőek az A4D vezetőinek állításai. Így az is, hogy az ugyancsak az Action for Democracy tanácsadói testületében ülő Wesley Clark tábornok szintén igencsak jól tájékozott a szervezet aktuális projektjeiről. A magyar belpolitikai folyamatok alakítása ráadásul kifejezetten az egykori NATO-főparancsnok szívügyének tűnik. Arra a kérdésre, hogy sok olyan amerikai van-e, aki támogatja a magyarországi ellenzéket, Clark azt a választ adja:

Nincsenek olyan sokan, mint szeretném. Senki sem olyan, mint George.

A Sorost csak a keresztnevén említő tábornok egyébként régi harcostársa a tőzsdespekulánsnak.

