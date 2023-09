"Bár nyilvánvaló, hogy az Action For Democracy alapvető célja egy magyarországi háborúpárti bábkormány hatalomba segítése volt, kisebb beavatkozásokra más országokban is vállalkoznak. A már említett beszámolójuk szerint az előző évi forrásaik nagyjából 80 százalékát hazánkban használták fel, ugyanakkor többek között Olaszországban és Brazíliában is megjelentek. Most bevallásuk szerint - az Európa jövője szempontjából sem mellékes törvényhozási választásoktól nyilvánvalóan nem függetlenül - Lengyelországra és Szlovákiára kívánnak fókuszálni" - áll az elemzésben.

A két visegrádi államban zajló kampány eddig is ontotta a globalista érdekérvényesítésre utaló jeleket, és az amerikai baloldali körökhöz tartozó szervezet megjelenése is ezt a képet erősíti - tették hozzá.