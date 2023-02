Cikkünk frissül!

Újabb magyar csapat érkezett Törökországba segíteni a mentést

Éjszaka megérkezett Törökországba az MRSZ Kutató-Mentőcsapatának újabb küldöttsége, így már 19 fővel és 4 kutyával szolgálnak Antakyában – számolt be a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Ezrek fogadnák örökbe a romok alatt született kislányt

Az elmúlt napokban már több ezren ajánlották fel, hogy örökbe fogadnák azt a kislányt, aki a hétfői földrengést követően, egy összedőlt épület romjai alatt született Északnyugat-Szíriában – számolt be a BBC-re hivatkozva a Világgazdaság.

Összedőlt épület romjai alól kimentett újszülött az Aleppó tartományban fekvő Afrin egyik kórházában 2023. február 7-én

Fotós: Gait asz-Szájed / Forrás: MTI/AP

Amikor kimentették, a kis Aya – akinek a neve arabul csodát jelent – még a köldökzsinóron keresztül kapcsolódott édesanyjához, aki nem élte túl a tragédiát. A kislány a Dzsindajris városát megrázó földrengésben édesanyját, édesapját és négy testvérét veszítette el. Megtalálása óta kórházban van.

Egészségügyi krízis fenyegeti a földrengés túlélőit

A WHO európai regionális igazgatója, dr. Hans Kluge arról számolt be, hogy a szervezet munkatársainak a törökországi Gaziantepben autókban kell aludniuk, mivel továbbra is több száz utórengés van a térségben – adta hírül a Világgazdaság. Kiemelte, hogy a szíriai közösségek túlélése a víztározóktól is függ, ráadásul ezeket is kritikus mértékben sújtotta a földrengés. A szakember szerint a víztározókat mielőbb ki kellene cserélni, különben az országot kolerajárványok fenyegetik,ami már korábban is problémát okozott.

A templomokat is megnyitották a szíriai földrengés túlélői előtt

Aleppóban a templomokat és az egyházi épületeket is megnyitották a földrengés túlélői előtt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat száz helyi szakemberrel előreláthatólag két hónapig üzemelteti mobil egységeit Latakiaban és Aleppóban. Az egészségügyi ellátás mellett a segítő pontok – hotspotok – is szükség esetén áttelepíthetők a kárhelyszínekről a város azon részeire, ahol az otthonukat elveszített, vagy meggyöngült házaikba visszatérni félő emberek összegyűlnek, információt cserélnek, melegszenek. Szükség esetén a temetők épületrészeiben és a nem kegyeleti helyszínein felállított sátorokban is menedékhelyeket alakítanak ki.

Forrás: MMSZ

A járművekből kialakított egységekben élelmiszert, higiéniás termékeket, gyógyszert, kötszert és egészségügyi ellátást kaphatnak a rászoruló emberek.

Novák Katalin: köszönöm a magyar mentőcsapatok áldozatos munkáját!

Már a húszezret is meghaladta a tragikus földrengés halálos áldozatainak száma. A török elnök után a szíriai egyházak vezetőit is biztosítottam a magyarok együttérzéséről. A magyar mentőcsapatok már sok emberéletet megmentettek, köszönöm áldozatos munkájukat! Isten óvja a sebesülteket és az áldozatok családjait!

– írta Novák Katalin köztársasági elnök a közösségi oldalán.

Az Egyesült Államok 85 millió dollár új sürgősségi támogatást küld

Az Egyesült Államok további 85 millió dollár (mintegy 32 milliárd forint) humanitárius segélyt juttat el Törökországba és Szíriába a hét eleji földrengések károsultjainak megsegítésére nemzetközi fejlesztési ügynökségén keresztül – közölte csütörtökön az ügynökség.

A támogatásból élelmiszert és a menekültek számára szállást biztosítanak, valamint téli ellátást nyújtanak, biztosítják az ivóvízellátást, és próbálják az alapvető higiéniai és egészségügyi szolgáltatást megoldani.

Az Egyesült Államok gyorsreagálású katasztrófaelhárító egysége (Disaster Assistance Response Team - DART) jelenleg 200 emberrel a törökországi Adiyaman, Adana és Ankara térségében dolgozik, köztük 160 kutató-mentő szakember 12 kutyával, valamint további szakemberek is segítenek a károk felmérésében és mentesítésében.