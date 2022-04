A baloldal történelmi vereségét követően megint világos lett mindenki előtt, hogy továbbra is Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, mindenki tőle fél. Még vasárnap Gyurcsány vezényszavára estek neki Márki-Zay Péter bukott listavezetőnek, és őt okolták egy személyben a vereségért. Márki-Zay megpróbált válaszolni, de mivel ő is fél a bukott miniszterelnöktől, ez meglehetősen erőtlenre sikerült. A DK elnöke egyébként arra is utasítást adott, hogy az összefogásnak maradnia kell – pedig ez csak neki használ, az egész baloldalnak árt – írja az Origo.

A baloldal történelmi veresége után megint egyértelműen kiderült, Gyurcsány Ferenc a vezérük, és mindenki hozzá képest határozza meg magát. Gyakorlatilag Gyurcsány vezényszavára ugrott rá a teljes baloldal Márki-Zay Péterre, és őt okolták a vereségért. A DK vezére rögtön a választás estéjén kijelentette:

kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják, kapitány attól lesz valaki, ha biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem éri el a kikötőt, aki nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a hajó sorsát, még azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. Azt hiszem, hogy igazuk van.

Majd hozzátette: „közös hajónknak tovább kell mennie”. Ezzel pedig azt üzente a többi baloldali pártnak, hogy ő marad a vezér. Pedig az összefogásba belebukott a teljes ellenzék, egyedül Gyurcsány és a DK járt vele jól. 2018-ban még majdnem kiestek a parlamentből, most pedig már a baloldal legnagyobb pártját adják.

Jakab is nekiesett Márkinak

Gyurcsány utasítására esett neki Márki-Zaynak Jakab Péter, a Jobbik elnöke is.

Épp eleget mostam a miniszterelnök-jelölt úr szennyesét, ebből nekem most már elég volt!

– kelt ki magából Jakab, aki azt is mondta, a kampány alatt sokszor beszélt Márki-Zay Péterrel, és nem rejtette véka alá, hogy vannak gondjai vele, például nem kellett volna mindig kétórás élő bejelentkezéseket csinálnia. Jakab azzal érvelt még, hogy amikor ő a kampány alatt járta az országot, neki nem a Fidesz tetteit kellett magyaráznia, hanem Márki-Zay szavait, mondatait. Jakab szerint Márki-Zay ellenzéki előnyből fél év alatt brutális hátrányt csinált. A Jobbik elnöke csak arról nem beszélt, hogy hiába volt nekik a második legtöbb egyéni jelöltjük az ellenzéki összefogáson belül, egyetlen választókörzetet sem sikerült nyerniük, sőt, biztosra vett körzeteket vesztettek el.

Márki-Zay is látja, rá akarják tolni a felelősséget

Márki-Zay a támadások után nem hallgathatott, de meglehetősen gyáván (udvariasabban: visszafogottan) fogalmazott. Annyit mondott, hogy szerinte Gyurcsány persze örült volna a győzelemnek, „de a vereséggel kalkulált, és amint kiderült, hogy valóban kikaptunk, azonnal elhatárolódott tőlem, igyekezett rám tolni a felelősséget”.

Mindenki beleállt Márkiba

A bukott miniszterelnök-jelölt hiába próbált visszafogott lenni, pénteken már a Gyurcsány-párt szóvivőjétől kapott pofont. Barkóczi Balázs a Facebook-oldalán kezdte szidni a hódmezővásárhelyi polgármestert.

A DK-szóvivő azt állítja bejegyzésében, hogy azért nyert a Fidesz múlt vasárnap, mert Gyurcsány Ferenc „nem kampányolhatott”, míg szerinte a 2019-es önkormányzati választásokon a pártelnök felszántotta az országot, és ennek volt köszönhető az ellenzék „masszív győzelme”. Már a mostani országgyűlési kampány elején megfigyelhető volt, hogy a DK következetesen megpróbálja baloldali győzelemként eladni a három évvel ezelőtti önkormányzati választások eredményét, ahol Budapesten 23-ból 14 kerületben, és a 23 megyei jogú város közül tízben a baloldal szerzett többséget a közgyűlésben, és az általuk támogatott polgármester nyert.

A DK kommunikációját az sem zavarta meg, hogy a 19 megyei közgyűlésben mindenhol a Fidesz–KDNP kapott többséget, mint ahogyan a megyei jogú városok többségében is a kormánypártok polgármesterjelöltjei győztek.

És az sem véletlen, hogy Barkóczi nem a 2018-as kampánnyal hasonlítja össze a mostanit.

Márpedig 2018-ban Gyurcsány igazán felszántotta az országot, és majdnem ki is ejtette a parlamentből a DK-t.

Gyurcsány pécsi embere is Márki-Zayt támadja, nem a főnökét

Gyurcsány utasítására Mellár Tamás is nekiment Márki-Zaynak. Gyurcsány Ferenc egykori tanára meglepődött azon, hogy jelentős számú szavazót veszített 2018-hoz képest, ezért most keresi a felelősöket.

AZ ELLENZÉKI SZÖVETSÉG ÉS MÁRKI-ZAY PÉTER EGYARÁNT „KÖVETETT EL HIBÁKAT”.

Márki-Zay ténykedésében különösen a kampány elején látta a hibákat, szerinte „nem jól kommunikált”. Mellár kijelentette azt is: Amíg az ellenzék nem kerít sort a szerkezeti megújításra,

ÉS NEM TUDJÁK A MEGÉLHETÉSI POLITIKUSOKAT KISZORÍTANI A SORAIKBÓL,

addig nem változik a helyzet. Nem véletlenül fogalmazott így: Gyurcsány ugyanis milliárdos, nyilvánvalóan nem őrá céloz az, aki megélhetési politikusról beszél.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője és Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak, miután leadták szavazataikat a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt