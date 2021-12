Mártha Imre életmódja ingerli a megfélemlített dolgozókat, akik a kirúgásoktól rettegnek – írta a Metropol nyomán az Origo. A lapot ismét megkereste egy munkavállaló.

– Nem merek úgy nyilatkozni a lapjuknak, hogy azt rögzítik, és megkérdeztem más kollégákat, de senki nem meri vállalni, mert félünk a kirúgásoktól... – mondta a dolgozó a Metropolnak.

„80 fő hiányzik a szelektíves részlegen”

– Sajnos mindenhol létszámhiánnyal küzd a cég, miközben a téli munkákra nem jelentkezik senki. Tőlünk 2020. november 27-én 2 fő, február 8-án 1 fő fizikai munkavállalót küldtek el... Eközben csak a szelektíves részlegen 80 fő hiányzik, betegállomány, üzemi baleset miatt, vagy éppen azért, mert sokan kiléptek – nyilatkozta a férfi.

„Kukásautókra is átvezényelhetők lettünk”

„A Karácsony Gergely-féle városvezetés 2021 szeptemberétől hozta létre a BKM-et, melybe többek között a korábbi FKF Nonprofit Zrt. is beleolvadt, ahol jelenleg tartályszállítóként dolgozom. (...) Az egyik budapesti üzem területén beíratták a tartályszállítókat is egy OKJ-s tanfolyamra, ahol képesítést szereztünk arra, hogy kukásautóra is átvezényelhetők legyünk. Önszántunkból nem végeztük volna el a képzést, de az üzemvezető megfenyegetett, hogy aki nem szerzi meg a képesítést, annak ajtót mutat a cég. A vizsgát mindenki sikeresen letette, de a beíratott dolgozók közül egyet már a tanfolyam közepén, egyet pedig a vizsga után elbocsátottak, pedig a főpolgármester azt mondta, csak felügyelőbizottsági helyeket és igazgatói pozíciókat szüntetnek meg. (...) Az FKF folyamatos munkaerőhiánnyal küzd kommunális és szeletív hulladékrakodók terén, ezért október második felétől a tartályszállítóktól néhány embert egyik napról a másikra átvezényeltek kukásautókra rakodni.”

„Az igazgatók száma nem csökkent”

„Az FKF-nél további létszámcsökkentés várható, sok kolléga csak az év végi jutalmat várja, és januártól várhatóan további, tömeges felmondások következnek. (...)Az igazgatók száma nem csökkent, sőt, vízfejre dagasztották a vállalatvezetést, létrehoztak egy csomó új igazgatóságot, ahol még több haver juthatott jól fizető álláshoz”

Eközben henceg a vagyonával a fővárosi közműcégek csúcsvezetője

Miközben a melósokon spórol a városvezetés, és leszerelik a kukákat és a BKK-automatákat, a közműcégek élén álló Mártha Imre úgy él, mint egy amerikai milliárdos. A közműholding vezérigazgatója megdöbbentő módon dicsekszik a ki tudja, hogyan megszerzett milliókkal: luxusszállodák a világ legdrágább pontjain, jachtutak a tengereken alul öltözött hölgyek kíséretében, vitorlások, és naponta, provokatív módon váltogatott tízmilliós órák...

A Metropol első, róla szóló cikke óta újabb dokumentumok jutottak a lap birtokába Karácsony Gergely kedvenc cégvezére, a Gyurcsány-fiókának nevezett Mártha Imre meghökkentő vagyonáról. Mint kiderült, egy több mint kétezer négyzetméteres, minimum 2 milliárd forintot érő, úszómedencés svábhegyi villában él, és egy 100 milliós luxusautóval, Bentley-vel jár.

Egymást érik a lapnál a magukat becsapottnak és megalázottnak érző dolgozók levelei. Mártha Imre munkaidőben úszómedencés posztokkal provokálta a munkatársait saját, kétmilliárdot érő svábhegyi villája kertjéből.

A laphoz eljuttatott fotók szerint Mártha, miközben napközben a szolgálati Skodát használja, amint hazamegy, nyomban átül egy 100 milliót érő Bentley-be, a világ egyik legdrágább autójába.

A kérdés az: hogyan tudnak a Mártha Imre irányítása alatt álló fővárosi közműcégek ekkora jövedelmet biztosítani a cégvezérnek, miből telik 2 milliárdos villára, 100 milliós autóra, 15 milliós órára és napi másfél milliós szállodaszámlára, miközben sorozatosak az elbocsátások a közterület-fenntartónál, a Főtávnál, a Főkertnél és a Temetkezési Vállalatnál, és spórolásból leszereltek 3000 kukát és egy csomó BKK-jegyautomatát?

Karácsony Gergelytől vár választ a fővárosi Fidesz-frakció a Mártha-botrány kapcsán

Időközben a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP-frakciója nevében Pintér Gábor bejelentette: választ vár Karácsony Gergely főpolgármestertől arra, hogy Mártha Imre, a BKM Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója milyen javadalmazásban, esetleges prémiumban részesül. A kormánypárti politikus elmondta, hogy az előző közgyűlésen interpellációval fordult Karácsony Gergelyhez, számon kérve a fővárosi cégeknél történt tömeges elbocsátásokat. A főpolgármester viszont vagy kitért a kérdések elől, vagy nem válaszolt – közölte. Pintér Gábor azóta Mártha Imre javadalmazásáról, esetleges prémiumairól, kivett szabadságairól újabb kérdésekkel fordult Karácsony Gergelyhez. A főpolgármester azonban – mint Mártha Imre munkáltatója – mostanáig sem válaszolt ezekre a kérdésekre.

Kérdésre reagálva Pintér Gábor felhívta a figyelmet: a Mártha Imre által vezetett BKM Budapesti Közművek Zrt.-t azért hozták létre, hogy milliókat, akár több száz milliót spóroljanak meg a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében. Ráadásul az elbocsátások mellett ilyen, „luxusnyaraláson" készült fényképeket, videókat látni a fővárosi cég vezetőjéről „több mint provokatív" – jelentette ki a kormánypárti képviselő.

