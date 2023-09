Győr-Moson-Sopron megyei ingatlanok között találtuk ezt a kétszintes lakást, amelyet a magas minőség, az igényes kivitelezés, és az alacsony fenntartási költség hármasa jellemez.

“TULAJDONOSTÓL. Csendes környezetben, a folyó parton Győr belvárosában a DÓZSA GYÖRGY RAKPART. 29-31. alatti házban eladó 131m2, kétszintes, tehermentes, kiváló lakás. Az alsó szint 88, 74m2, a galéria 42,4m2. 4 szintes ház harmadik emeletén, két terasszal. Az alsó szinten két szoba, + nagy nappali, étkező, konyha, fürdő wc-vel, kamra, wc, tároló, közlekedők, egy 6, 81m2 erkély ami a ház udvarára néz, 15m2 terasz ahonnan a belvárost láthatjuk a folyóparttal. A tölgyfalépcsőn felérve a közlekedőből nyíló 2 szobát, 1 fürdőt nagy méretű zuhanyzóval és egy különálló wc találunk. A fürdőszobában kényelmesen elfér a mosó és szárítógép is. A nappali, wc-k, konyha, kamra, közlekedők burkolata csodaszép 1,5 cm örök gránit. Az ablakokon redőny, szúnyogháló. A lépcső, az előszoba falát és az oszlopot természetes kővel burkoltuk. A lakásban 3db klíma van. Az igényes kivitelezésnek köszönhetően a rezsi alacsony. Minden korosztálynak ideális választás. Befektetésnek is remek lehetőség , hiszen értékálló ingatlan.Érdemes megnézni, a képek nem adják át a lakás hangulatát! A lakók nagy figyelmet fordítanak a házra. A lakáshoz a pinceszinten található zárt mélygarázs is vásárolható. Ára 10 millió forint.[...]”