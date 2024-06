Az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő Kopasz – aki már a párizsi játékokra készül – előfutam-győztesként került a fináléba, ahol mindenki azt várta, hogy a világbajnok portugál Fernando Pimentával meccsel majd az aranyéremért. Sokáig úgy tűnt, ez így is lesz, ketten már a rajt után kiváltak a mezőnyből és sokáig fej fej mellett haladtak. A győriek 26 éves kajakosa 500 méternél minimális előnnyel vezetett, majd 750 méternél már tetemesebb volt ez az előny. Úgy tűnt, Kopaszt senki nem állíthatja meg, a hajrá azonban váratlan fordulatot hozott, feltűnt a 9-es pályán lapátoló fehérorosz Aleh Jurenyija, aki meglepte Kopaszt, és végül előtte haladt át a célvonalon. A hazai kedvencnek ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel.

"Kiváló formában éreztem magam, bár nem a legjobban. A szél miatt voltak pályakülönbségek, de ettől még nyerhettem volna. Számítottam arra, hogy Jurenyija is jó formát mutat, bár az elmúlt években nem láttuk sokszor, de nagyon kemény versenyző, ezt ismét bizonyította – nyilatkozta Kopasz Bálint az MTI-nek, hozzátéve, hogy mostantól az olimpiára készül. – Az előző két szegedi versenyre, a Világkupára és a válogatóra nagyon keményen készültünk, egy kicsit talán megfáradtam, de most jön egy kis pihenő."

Az egy hónappal korábban olimpiai kvótát szerzett Takács Kincső most az Európa-bajnokságon is rajthoz állt C I 200 méteren. A rajt után kisebb hátrányt halmozott fel, majd egészen a táv végéig harcolt a harmadik helyért végül nem sikerül megszereznie a bronzérmet.