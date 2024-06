Kopasz Bálint magabiztos előfutam-győzelemmel tette le névjegyét a kajak egyesek 1000 méteres versenyében a szegedi gyorsasági, para kajak-kenu és SUP Európa-bajnokságon.

A délelőtti előfutamok többségében az első három között kell zárni az egyenes ági fináléba jutáshoz, ez alól az egyik kivétel a férfi K I 1000 méter, ebben a számban csak győzelemmel lehet kihagyni a középfutamot. Az olimpiai címvédő Kopasznak – aki már a párizsi játékokra készül – nem okozott gondot a feladat teljesítése, senkitől sem zavartatva diadalmaskodott, így már készülhet a vasárnapi éremcsatára. A fölényét jól mutatja, hogy a másodikként célba érkező svéd Martin Nathell több mint három másodpercet kapott tőle.

"Nagyon jó ellenfelekkel versenyezhettem, voltak közöttük olyanok, akikkel már régen találkoztam. Mindig jó úgy futamot nyerni, hogy nemes ellenfelekkel küzdök – értékelt a parton a győriek 26 éves kajakosa. – Egyelőre minden stimmel, betegségtől, sérüléstől mentes a felkészülésem, a célom, hogy vasárnapig tartsam ezt a jó formát."

Hozzátette: jobban szereti, amikor az előfutam után nem kell ilyen sokat, három napot várni a fináléra, de edző-édesanyjával, Demeter Irénnel már kész a programjuk a vasárnapi fináléig.

A C-1 200 méteren olimpiai induló Takács Kincsőnek is az első három hely valamelyikén kellett célba érnie, és ő a második pozícióval be is biztosította döntős szereplését. Ebben a számban szintén vasárnap rendezik a finálét.