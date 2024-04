Érdekesség, hogy a támadó majdnem pontosan egy éve négy gólt lőtt egykori csapatának, az ETO Akadémiának az akkori NB III-as győri derbin.

„Egy mérkőzésen négyet még nem, két gólt már szereztem a tavalyi idényben a Komárom ellen. A derbire amúgy ugyanúgy készültem, mint a többi meccsemre, azonban a városi rangadókon mindig van egy kis parázs, azt hiszem, ez adott pluszmotivációt” – nyilatkozta korábban a gyirmóti futballista, aki a zöld-fehéreknél majdnem tíz évet focizott, majd egy kisebb kitérő után Gyirmóton kötött ki. Azóta is nagyszerűen érzi magát ott. Ezúttal csaknem mesterhármast szerzett, a két találata előtt egy tizenegyest elhibázott.

„Sajnos kihagytam a büntetőt, de nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget, hiszen tudtam, hogy sokszor sikerült helyzetbe kerülnöm a korábbi mérkőzéseken is, így vártam a következő lehetőséget, és inkább arra koncentráltam, hogy azt már értékesíteni tudjam. Szerencsére ez kétszer is összejött” – mondta Ominger Bence, aki nem csupán a harmadosztályú gárda stabil kezdőjátékosa, hanem napjainkban már az együttes csapatkapitánya.

„Úgy érzem, hogy fejben is sokat sikerült fejlődnöm az elmúlt egy év alatt. Sokkal érettebb lett a játékom, máshogy látom a dolgokat. Nyilván csapatkapitányként a felelősségtudat is nagyobb, mint a korábbi években, így ez ennek is betudható” – tette hozzá a 21 esztendős labdarúgó, akinek továbbra is célja, hogy „beverekedje” magát az NB II-es csapat keretébe.

„Úgy gondolom, sokat léptem előre, s talán már tavaly is készen álltam arra, hogy ha megkapom a lehetőséget a másodosztályban, akkor azzal élni tudjak. Ám az elkövetkező időszakban azért dolgozom, hogy ez minél többször megtörténjen, úgyhogy bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban.”