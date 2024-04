Csütörtökön nemcsak a Simple Női Liga döntőjét rendezik meg az MTK stadionjában, hanem a férfi Amatőr Kupa-döntőt is, amelyen a MOL Magyar Kupában a legtovább jutó amatőr (megyei) csapatok szerepelnek. Ezúttal az Unione FC és a Mezőörs harcolta ki a jogot a döntőbeli szereplésre.

A mezőörsiek négy sikerrel vett forduló után egészen a nyolcaddöntőig jutottak, ahol – emlékezetes mérkőzésen, rengeteg lelkes hazai drukker előtt – csupán tizenegyesrúgásokkal maradtak alul a Vasassal szemben. Az Unione egy körrel hamarabb búcsúzott, a Kisvárda ejtette ki. A mezőörsiek – bár a szabadnapos együttest a Koroncó hétvégén megelőzte a megyei I. osztályú bajnokságban – a jó formában és bizakodva várhatják a döntőt.

„Kihasználtuk a hétvégi bajnoki szünetünket, elemeztük ellenfelünket, felkészültünk belőle. Jó mecsre számítok, hiszen mindkét csapat tele van rutinos, kiváló labdarúgókkal. Tavaly is álmunk volt a finélá, ez most összejött, célunk ezen helytállni” – mondta Bohner Roland, a mezőörsiek edzője.

A korábbi válogatott játékosokat – Czvitkovics Péter, Feczesin Róbert, Juhász Roland – is foglalkoztató Unione jelenleg a második helyen áll a BLSZ I-ben (legutóbbi négy bajnokiját megnyerte), de az első hely megszerzésére már nincs esélye, 16 pont a lemaradása a Csepel mögött.

A dupla kupadöntőre jegyeket 1500 forintos áron lehet megvásárolni a jegy.mlsz.hu oldalon.