Tizenhárom sportágban, több mint ezer résztvevővel rendezik meg Győrben a Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválját, vagyis a MEFOB Fesztet. Az esemény nagykövetei, a házigazda Széchenyi István Egyetem hallgatói – Sebestyén Dalma úszó olimpikon, Szabó Bence világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok evezős és Lang Zalán, az élvonalba törő győri férfi kézilabdacsapat kapitánya – a mozgás fontosságára hívják fel a figyelmet, és azt üzenik mindenkinek: jöjjön el a kisalföldi megyeszékhelyre, az egyetemi–főiskolai sportélet legnagyobb hazai versenyére. Április 30. és május 3. között a győri Széchenyi István Egyetem ad otthont a MEFOB Fesztnek. Az intézmény és a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség közös eseményén kézilabda, futsal, röplabda, asztalitenisz, ergométer, evezés, sárkányhajó, ultimate frizbi, sakk, vízilabda, szkander, e-sport és cheerleading sportágakban rendeznek versenyeket. Az egyetemi–főiskolai sportélet legnagyobb hazai eseményének fesztivál jellegét a napközbeni szabadidősportos programok és az esti bulik adják.

„Rendhagyó év az idei, hiszen februárban rögtön egy világbajnoksággal kezdtük a szezont. Nagy löketet adott a folytatáshoz, hogy az első felnőtt vb-döntőmet úsztam, ahol hetedik lettem. Az olimpiát megelőzően még egy Európa-bajnokság is vár ránk, vagyis 2024-ben valamennyi nagy világversenyen rajthoz állhatok. Célom, hogy az egyéni csúcsaimat megjavítsam, és a 200 méteres vegyesúszás mellé akár további számokban is olimpiai kvótát szerezzek” – mesélte idei terveiről Sebestyén Dalma, a Széchenyi István Egyetem hallgatója, az Uni-Győri Úszó SE versenyzője.

Dalma boldogan vállalta a MEFOB Feszt nagyköveti feladatait. „Fontosnak tartom, hogy minden olyan kezdeményezés, amely a sportot népszerűsíti, kiemelt figyelmet kapjon. A mozgás, az egészséges életmód jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Az egyetemi bajnokság azért is kedves számomra, mert az eseményen amatőr és profi versenyzők együtt képviselik a sport ügyét” – fogalmazott a sportoló, aki már többször szerepelt sikeresen az úszó MEFOB-on. „Az úszás mellett nagyon fontos számomra a tanulás, ezért mondhatom, hogy Győrben – székesfehérváriként – nagyszerű otthonra találtam, hiszen sportágamat is magas szinten űzhetem, miközben értékes tudást szerzek az egyetemen” – fogalmazott az úszó kiválóság.

„Elért eredményeim közül nehéz kiemelni bármelyiket is, hiszen mindegyikre büszke vagyok. Ha a tavalyi évemet nézzük, akkor természetesen az Egyetemi Világjátékokon elért bronzérem és a felnőttvilágbajnoki ezüstérem a legkedvesebb számomra, 2022-ből pedig Európa-bajnoki címem megvédése.” – tekintett vissza Szabó Bence, a Győri Atlétikai Club evezőse. Mint mondta, bízik benne, hogy az idei esztendő számára is különleges lesz, hiszen április végén

Szegeden kontinensbajnokságot rendeznek, amelyen esélye lesz újra megvédeni Európa-bajnoki címét.

A MEFOB Feszt varázsát az adja, hogy az ország egyetemeiről érkező fiatalok megismerhetik egymást, ráadásul több sportág képviselői találkozhatnak, megnézhetik társaik versenyeit, szurkolhatnak egymásnak. Különlegességét fokozza, hogy az alacsonyabb szinten álló sportolók akár olimpikonokkal, világ- és Európa-bajnoki résztvevőkkel is megmérkőzhetnek

– emelte ki. A sportolónak személyes tapasztalatai és sikerei is vannak a MEFOB ergométeres számában. Megjegyezte, akik nem az élsportot választják, azok számára is rendkívül fontos, hogy rendszeresen sportoljanak, ezt hirdeti ez a rendezvény is.

A Széchenyi-egyetemen minden adott a mozgásra, hiszen amellett, hogy számos sportegyesülettel együttműködik, a győri campuson is kitűnő sportinfrastruktúra várja a hallgatókat. Győriként kézenfekvő volt számomra, hogy ezt az egyetemet választom, hiszen a családom és a sport is ideköt. Az intézmény ráadásul jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a tanulást és az élsportot össze tudjam hangolni

– nyilatkozta Szabó Bence.

Lang Zalán, a Győri ETO-UNI FKC kézilabdázója két éve érkezett Győrbe. „Akkor még a másodosztályban maradásért küzdött a felnőttegyüttes, amit sikerült is kiharcolni. Ezzel párhuzamosan az ifjúsági NB I-es csapatnak is tagja voltam, amellyel megnyertük az ifjúsági bajnokságot. A felnőttgárdával a tavalyi szezonnak már azzal a céllal vágtunk neki, hogy erős középcsapat legyünk, de várakozásainkat felülmúlva – hazai pályán a későbbi bajnokot is legyőzve – harmadik helyen zártunk. Az idén már az élvonalba jutás a cél, s ehhez minden adott a klubnál, nekünk csak a játékra kell koncentrálnunk” – fogalmazott az NB I/B listavezetőjének csapatkapitánya, aki tavaly és idén is száz lőtt gól fölé jutott.

Hozzátette, a klub és az egyetem szoros kapcsolata rengeteg lehetőséget rejt magában.

Mielőtt eldöntöttem, hogy melyik egyetemet választom, sokak véleményét kikértem. A győri intézmény a legjobb döntésnek bizonyult, ahol a sport és a tanulás egyaránt fontos. Itt minden segítséget megkapok ahhoz, hogy mindkét területen sikeres tudjak lenni” – húzta alá a Szentgotthárdról érkezett fiatal. Kiemelte, büszkeséggel töltötte el, hogy a MEFOB Feszt nagykövete lehet, hiszen a Széchenyi-egyetemen számos kiváló sportoló tanul, akik ugyancsak méltóak lennének erre a feladatra. „Tavaly címvédőként szerepeltünk a MEFOB győri kézidöntőjében, ahol végül a második helyet szereztük meg. Az idén a trófea visszahódítása a cél

– beszélt terveiről Lang Zalán.

A MEFOB Feszt három sportolónagykövete mindenkit arra biztat, hogy jöjjön el április 30. és május 3. között Győrbe, és legyen részese egy felejthetetlen eseménynek, ahol az amatőr és profi egyetemista sportolók együtt versenyeznek és képviselik a sport közös ügyét. További információ: mefobfeszt.hu.