Mintegy 20 ország félezer versenyzője vetélkedett 2024 április 9-12. közötta bajnoki címekért Budapesten, a világhírű Duna Arénában rendezett olimpiai kvalifikációs országos bajnokságon. Az UNI Győri Úszó Sportegyesület versenyzői kitettek magukért, az erős mezőnyben egyéni csúcsaik mellett 8 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek.

A nagyszerű teljesítménnyel a győri fiatalok valamennyi csapatnál jobban teljesítettek, így a az éremtábla élén végeztek, olyan "óriásokat" megelőzve, mint a BVSC, a Kőbánya SC, a Vasas vagy éppen a Ferencváros.

Petrov Árpád vezetőedző így értékelt:

Nagyon büszke vagyok a csapatra, nemcsak a medencében, hanem az azon kívül mutatott értékek miatt is. Az itt töltött napok alatt minden pillanatban éreztem a koncentrációt, az akaratot és mindenekelőtt a sportemberi jelenlétet. Büszke vagyok arra, hogy rendkívül fiatal csapatunk ilyen szépen helytállt. Az idén csak felnőtt szinten négy világversenyen vesznek részt úszóink, így érthető, hogy nem az ob-n volt a szezon fókusza, ennek ellenére óriási siker hogy a világszínvonalú magyar úszósport hazai éremtábláján az UNI-Győri Úszó SE áll az élen.

A nemzetközi mezőnyben a győri Sebestyén Dalma, a Széchenyi-egyetem hallgatója nyerte a legtöbb érmet, 4 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzéremmel térhetett haza az ob-ról.

Sebestyén Dalma gondolatai:

Idén szerencsére nagyon sok dolgom lesz, az ob tulajdonképpen csak egy kirándulás volt. A szövetség által biztosított két edzőtábort, mi az Eb és az olimpia elé osztottuk be. Az, hogy ezek segítsége nélkül így szerepeltünk, több, mint bíztató. Nagyon köszönöm a csapatnak és szeretteimnek, az ő kitartásuk nélkül biztosan nem szerepelhettem volna így, büszke vagyok, hogy az UNI Győri Úszó SE tagjaként élhettem meg ezt a pillanatot.

Petrov Árpád kiemelt edző:

„Az elmúlt húsz évben sok helyen épült új uszoda Magyarországon, de új csillag csak egy tűnt fel a magyar úszás egén, a mi klubunk. Nem hirtelen történt, eltartott egy ideig, de most már hat-hét éve minden évben ott vagyunk a top három között és sztenderden a legjobb vidéki egyesületnek mondhatjuk magunkat. Néha olvasok olyan véleményeket, hogy nem lehet mindenkiből olimpikon. Ez igaz is, de szerintem az is nagyon fontos, ha egy gyerek szeretne az lenni és a tehetsége is megvan hozzá, akkor az adott városban meglegyen az a közeg, ahol meg tudja valósítani az álmait.”