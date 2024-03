Agrofeed UNI Győr–Atomerőmű SE U23 96–73 (26–17, 23–18, 23–25, 24–13)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Kapusi, Horváth A., Benedek.

GYKC: Friedl 2, KÁMÁN B. 23/6, GARANCZ 15/6, BOHUNICKY 7, KÁMÁN K. 18/3. Cs.: BAKON 16/12, HorváthÁ. 5/3, Dani 1, Sólyom 1, Hágen 4, Várszegi 4. Edzők: Lógár Bence, Léránt Gábor.

Lógár Bence: – Ez a győzelem nagyon kellett az egész csapatnak, mentálisan is és természetesen a végelszámolásnál is óriási jelentősége lesz. Nagyon fontos két mérkőzés vár még ránk az alapszakaszban, ahol bebiztosíthatjuk a pályaelőnyünket. Mindent megteszünk, hogy ez az óriási bravúr sikerüljön. A szurkolók mellett most sem tudok szó nélkül elmenni, óriási pluszt jelentenek nekünk az egész alapszakaszban. Nagyon várjuk őket a playoff mérkőzéseire is.

DVTK U23–Sportdarázs-SMAFC 53–66 (20–16, 10–20, 13–17, 10–13)

Miskolc, NB I/B-s női mérkőzés, Piros csoport. V.: Kisházi, Varga.

Sportdarázs: Völgyi 10/6, Gombkötő 6, Toman R., Bakó 9, JANZSÓ 4. Cs.: TÁTOSÁVÁ 14/6, ZAJA 16, Gergő 2, SINKA-PÁLINKÁS 5. Edző: Szrdjan Radulovics.

Szrdjan Radulovics: – Köszönöm a lányoknak a kiváló munkát. Büszke vagyok rájuk, élveztem az edzői munka minden pillanatát. A találkozót a védekezés döntötte el. Tudtuk, hogy öt játékosunkat nélkülözve nehézségeink lesznek a liga egyik legjobb csapata ellen. A védekezésre koncentráltunk, és igyekeztünk az átmenetekből megtalálni a lehetőséget arra, hogy kosárral zárjuk a támadásokat. A lányok nagyon jó ellenféllel szemben mutatták meg a karakterüket. Nagy győzelmet arattunk.