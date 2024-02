Ahogy arról beszámoltunk, a MLSZ-ben elkészítették a női Magyar Kupa következő fordulóinak párosítását, amelyből kiderült, hogy a címvédő ETO FC Győr a legjobb négy közé kerülésért az NB II Keleti csoportjának listavezetőjével, a Bp. Honvéd csapatával találkozik. A továbbjutást eldöntő találkozó március 6-án, a fővárosban lesz. A szövetségben – egy újabb sorsolás alapján – az elődöntő sorsolása is megtörtént, így eldőlt, hogy a Honvéd–ETO mérkőzés győztese az Astra–Haladás összecsapás győztesével csatázik, míg az FTC–DVTK mérkőzés továbbjutója az MTK–Szeged találkozó győztesével vetélkedik majd a négyes döntőbe kerülésért. Így eldőlt az is, hogy az ETO csak a sorozta döntőjében kerülhet szembe a nagy rivális Ferencvárossal.

A győriek egyik erőssége, Savanya Csilla 2021-ben, 17 évesen érkezett Szegedről a Rába-partiakhoz. A többszörös válogatott játékos remekül érzi magát Győrben, tavaly nyáron a Fehér Miklós-akadémián érettségizett, fél éve a Széchenyi-egyetem hallgatója.

„Jónak tűnik a kupasorsolás, hiszen a legnagyobb rivális Ferencvárossal csak a döntőben találkozhatunk, ha addig eljut majd mindkét csapat. Az lehetne a bajnoki döntő főpróbája. Bevallom, örülnék, ha velük játszhatnánk a fináléban, mivel a Fradival mindig kiélezett, jó csatákat vívunk” – említette a győriek játékosa, aki kicsit az elmúlt szezont is értékelte: „Jól kezdtük a bajnokságot, és szerencsére sokáig ki is tartott a lendület, az ősz végére kezdett kissé elfáradni a csapat, de megbeszéltük ezt, és igyekeztünk eredményesen zárni a szezont – mondta a több poszton is bevethető labdarúgó. – Nem egyszerű több pozícióban is helytállni, de ezt már megszoktam, mert ahogy mondani szokták, egy jó játékos mindenhol tud játszani, így próbálok minden poszton maximumot nyújtani” – tette hozzá a pontrúgásokban is erős futballista, aki kitért arra is, hogy nem egyszerű úgy hétről hétre a pályára lépni, hogy áprilisig a viszonylag gyengébb ellenfelek ellen nem lehet hibázni, s lesz majd két-három olyan találkozó, ahol szinte eldőlhet minden. „Erősebb lett a bajnokság, már nincs akkora különbség a csapatok között. Minden pont, de még a gólok száma is számít, lehet, a végén majd épp egy találat dönt egy-egy helyezésről. Úgy érzem, még van bennünk tartalék, nem hoztuk ki magunkból a maximumot. Kicsit még érnünk kell, mert egyértelmű célunk, hogy ott legyünk a bajnokság és a kupa döntőjében is. A győri együttesben egyre nagyobb rajtam a felelősség, s egyre többet várnak is tőlem, de én szeretem az ilyen kihívást. Úgy érzem, most a legjobb Győrben az egység és a csapat, amióta az ETO-ba igazoltam.”