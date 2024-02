A magyar parasport mindig úttörőnek számított

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke az esemény kapcsán lapunknak elmondta: „Három szempontból is érdekes ez a két nap. Egyrészt a fogyatékos sportolók esetében eddig nem volt teljesen kézenfekvő, hogy olyan típusú nemzetközi programokban rész tudjanak venni, mint az épek. A parasportnak egyébként a hagyományos területek mellett – értem ez alatt például a versenyszervezést, a versenyek lebonyolítását – van egy másik fontos vetülete, mégpedig az, hogy az életminőséget javítsuk. Ehhez pedig elengedhetetlenül fontos a nemzetköziség.

Tanulni ugyanis egymástól lehet, és a magyar parasport mindig is úttörőnek számított, hamar felismerte és vállalta is, hogy elmozdul ilyen irányba.

Jó látni, hogy mi történik a parasportolók kapcsán a világban. A harmadik nagyon fontos szegmens, hogy a téli sportok bevezetése elég gyerekcipőben jár minálunk. Ugyanakkor azt hangsúlyoznom kell, hogy a legutóbbi két téli paralimpián, Pekingben, majd Pjongcsangban is volt magyar résztvevő: Kínában egy, Dél-Koreában három parasportolót tudtunk indítani. A curlinget elég jól be lehet építeni a fogyatékossággal élő embertársaink versenyzésébe, de ugyanilyen hasznos lehet az alpesi sí, a sífutás vagy akár a snowboard is. Nagy elismerés és köszönet a projekt és az esemény szervezőinek, örömmel fogadtam el a meghívást.”

Asztali formában is ismerkedtek a játékokkal a résztvevők.

Kertész Tamás, a Széchenyi-egyetem oktatója, egyben a győri Emberség DSE elnöke, a kétnapos esemény egyik főszervezője hozzátette: ő is nagy lépésnek tartja, hogy ki tudtak lépni a nemzetközi színtérre ezzel a fontos témával.

„Örülünk a cseh, a lengyel és a szlovák vendégeink, sportolóink érkezésének. Hisszük, hogy ez a mostani csak valaminek a kezdete. Külön köszönet jár a megyei tagintézmények pedagógusainak, akik önkéntesként bekapcsolódtak a programba, ahogyan a három partnerintézményünk is, ahol sportszakember-képzés van, így a lebonyolításban sokat segítenek a Bercsényi iskola, a Sport és Kreatív Technikum tanulói, valamint a Széchenyi-egyetem rekreáció szakos hallgatói. Jó volt látni ennyi boldog és elégedett arcot” – fogalmazott Kertész Tamás.

A kétnapos rendezvény alatt megemlékeztek a pár elhunyt dr. Gönczöl Lászlóról, az Emberség DSE korábbi elnökéről is, aki évtizedeken át sokat tett azért, hogy Győrben ma kiemelt helyen szerepeljen a parasport.