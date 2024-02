Tamási Zsolt: – Győztesként is nehéz bármit is mondani ilyen mérkőzés után. Sajnálom mindkét csapat játékosait, akik mindent megtettek azért, hogy egy jó meccs alakulhasson ki, de ezt a külső körülmények nem tették lehetővé. A labda jobban érezte magát a levegőben, mint lenn a talajon. Dicséret illeti csapatunk játékosait, akik a lefújásig küzdöttek a sikerért, nyilván ilyenkor kell szerencse is a győzelemhez, de úgy gondolom, hogy nagy erőket mozgósítottunk ennek érdekében. Ilyen találkozókon megnő a rögzített szituációk jelentősége, ez be is igazolódott.

Lipcsei Péter: – Nagyon rossz talajú pályán kellett játszaniuk a fiúknak, nem tudott kialakulni elvárható játék, mindkét csapat csak brusztolt és küzdött. Szomorú vagyok, hiszen az utolsó percben egy pontrúgás után gólt kapni, nagyon kellemetlen.