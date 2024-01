– A hátrahagyott űrt, a szomorúságot felválthatják a közös emlékek, egy-egy jellegzetes mozdulat, szó vagy mondat, egy szép mosoly, mely aztán eszünkbe jut a minket elhagyó szeretteinkről. A gyász ezen fázisába értek húsz évvel a tragédia után? – kérdeztük Fehér Miklóst, Miki édesapját.

– Van, amikor látom a mosolyát, eszembe jut egy-egy jó sztori, amit mesélt vagy együtt éltünk át, ám aki elveszítette a gyermekét, szerintem sosem tud csak a szépre emlékezni. Olyan nincs, hogy eltelik valamennyi idő, s csak a jó marad meg. Próbáljuk nem kimutatni azt, amit még mindig gyakran érzünk, de ez nem jelenti azt, hogy a lelkünkben, szívünkben megtaláltuk a nyugalmat

a fiunkkal kapcsolatban.

– Nyilván azért az évfordulók nehezebbek, s jobban megviselik a családot.

– Ez egyértelmű, de ezzel már együtt kell élnünk. Viszont az, hogy az emberek többsége emlékszik rá, nem felejti el, s a szíve mélyén elrejtette Mikit, s látták benne a jó embert, az számunkra is jóleső dolog.

– Nemrég a város újragondolta a Fehér Miklós-emléktornát. Rengeteg egykori társ, barát jött el Győrbe, ami arról árulkodik, mennyire tisztelték, szerették Mikit.

– Én is így gondolom, s nagyon örülök, büszke vagyok arra, hogy ennyien, még az ellenfelek közül is, elismerték a tudását, kedvelték, s az ország szinte minden szegletéből az első szóra eljöttek Győrbe, hogy rá emlékezzenek.

– Megható volt, ahogy ott álltak a feleségével, a csapatokkal a kivetítő alatt, miközben Miki góljait nézték. Elárulja, mi játszódott le akkor önben?

– Szinte minden gólját élőben láttam, de jó volt ezeket újra megnézni, átélni. Ám amikor vége lett a videónak, sok minden átfutott rajtam, s vége lett bennem mindennek...

Fehér Miklós szülei



– Gondolom, többször is megfordult a fejében, miért épp Mikivel, önökkel történt meg mindez. Meg lehetett-e volna még menteni az életét úgy, ahogy például tavalyelőtt az Eb-n szívrohamot kapó Eriksonét?

– Szerintem senki nem tudja a választ arra, miért alakult így minden. Megtörtént, szakadt az eső, így a körülmények miatt sem lehetett például defibrillátort használni, ennél többet tenni. Egyébként soha nem is hibáztattunk senkit. Semmi előjele nem volt a tragédiának, s hogy pontosan miért történt meg, az örök rejtély marad.

Kiváló labdarúgó és ember volt...

– Van még valamilyen kapcsolatuk a Benficával, a portugálokkal?

– Több csoport tagja is vagyok a közösségi oldalakon, így látom, hogy nagyon sokszor emlegetik Mikit. A születésnapján, névnapján vagy az évfordulón mindig megemlékeznek róla. Úgy tudom, most is lesz egy összejövetel a stadionban. Gyakran megkérdezik, hogy vagyunk, s olyankor üzennek is, hogy vigyázzunk magunkra.

– Miki testvére, Orsi egy gyönyörű unokával ajándékozta meg önöket. Ha jól tudjuk, külföldön élnek, de azért gyakran találkoznak velük?

– Szerencsére szinte minden hónapban látjuk az unokánkat. Lassan négyéves lesz, tünemény, és három nyelven beszél. Hatalmas öröm ő a számunkra, és azt mondhatom, a családunk ékköve. Mindig ragyog és fénylik.

A nagypapa szerint a család ékköve a gyönyörű unoka.



– Tudja már, hogy híres focista volt a nagybátyja?

– Azt azért még nem. Fényképekről megismeri, mert már meséltünk neki róla. A temetőben is volt már kint velünk.

– Tíz éve, amikor Mikiről beszélgettünk, azt mondta, gyakran álmodik vele, de olyankor mindig gyerekként látja. Azóta felnőtt már a fia az álmaiban?

– Nem, nem nőtt fel. Azóta is tíz-tizenhárom évesként „találkozom” vele. A felnőtt arcát még nem láttam álmomban, ott megmaradt mint kissrác. Úgy szól, mosolyog rám sokszor éjszaka...