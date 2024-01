A 134-szeres válogatott irányító négy Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon szerepelt, csak olimpián nem járt. A szövetség honlapján elmondta, bár játékosként és – tavaly Ljubljanában – edzőként is volt már Európa-bajnoki negyedik helyezett, a két remek szereplést nem lehet összehasonlítani érzelmi szempontból.

Iványi Dalma szerint játékosként egyszerűbb dolga volt

"Talán aktív sportolóként könnyebbnek tűnt valamivel, hiszen a pályán közvetlen ráhatással bírtam az eseményekre. Edzőként az adott mérkőzés előtt lehet segíteni az ellenfél feltérképezésével, a felkészítéssel, tanácsokkal, a meccs alatt viszont már adódik némi tehetetlenségi érzés. Amióta hat éve a válogatott szakmai stábjának a tagja vagyok, igyekszem visszanyúlni azokhoz a tapasztalatokhoz, amelyeket játékosként szereztem, és ezeket próbálom átadni a lányoknak. Úgy érzem, a játékosoknak is természetes, hogy hozzánk fordulnak ilyen jellegű tanácsokért. A tavalyi Európa-bajnokságra sem készültünk külön úgy, hogy többeknek ez lesz az első kontinensviadala, egyébként is dolgozott velünk sportpszichológus, a szakmai stáb pedig végezte a napi rutint, maradtunk azoknál a bevált módszereknél, amelyek alapján minden tétmérkőzés előtt készültünk" – fogalmazott a 47 éves klasszis.

A kemény munka kifizetődik

A júniusi Eb-negyedik helyezésről kifejtette, mindig hitt abban, hogy ha valaki keményen dolgozik, mindent belead, és százszázalékosan koncentrál, akkor az később kifizetődik és meghozza az eredményt.

"Örvendetes, hogy az évek során bizonyos szempontból türelmesek is voltunk, és végigjártuk az utat, aminek köszönhető a mostanra kialakult egészséges önbizalmunk. Fontos állomás volt a 2019-es Eb, ahol a negyeddöntőben elcsúsztunk a britek elleni fontos meccsen, aztán a következő Európa-bajnokság ki is maradt, de szerintem az akkori negatív tapasztalat, érzelmi hullámvölgy is kellett, hogy még jobban odategyük magunkat. Folyamatosan fejlődik a csapatunk minden szempontból, és ezért lehetett arra számítani, hogy valamikor lesz egy kiemelkedő eredményünk" – mondta, majd rátért a soproni selejtezőtornára: "Óriási lehetőség ez a számunkra, és szerintem mindenki átérzi, hogy nem minden nap adódik ilyen esély az életben. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kijussunk az olimpiára. Közben azt is érzem, hogy ugyanúgy kell dolgoznunk tovább, mint eddig, ugyanazzal a mentalitással, koncentrációval muszáj készülnünk a selejtezőtornára. Három mérkőzés vár ránk, de fontos, hogy mindig csak a soron következővel foglalkozzunk, és arra készüljünk fel a lehető legjobban. Az elmúlt évek munkája, építkezése tovább vihet minket, nem kell új dolgokat kitalálni, másfajta pszichológiai, mentális felkészülést alkalmazni."

Minden meccs rendkívül nehéz

Iványi Dalma közölte, nehéz lenne a torna három találkozójából egyet kiemelni, amelyre megkülönböztetett módon érdemes készülni, mivel lehetnek körbeverések, váratlan események, amelyek mindent boríthatnak.

"Talán Kanada tűnik a legerősebbnek a mezőnyben, de muszáj lenne az első meccsen ellenük jól játszanunk, hogy a folytatásra még több önbizalmat nyerjünk. Három különböző stílusú csapattal találkozunk majd, tényleg nehéz megmondani, melyik meccs lehet a kulcs, amelynek megnyerésével közelebb kerülünk Párizshoz. A játékosok olyan állapotban vannak, hogy bírják a terhelést, az adott pillanatot kell mindig megragadni, nem szabad egy vereség után sokáig búslakodni, de a győzelmet követően nagyon örömködni sem. Minden mérkőzés negyvenperces, abból kell kihozni mindent, amit lehet, győzni kell az összes meccsen, és akkor nem kell számolgatni" – fűzte hozzá.

A magyarok a selejtezőben az idei Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanada ellen kezdenek, majd az olimpiai ezüstérmes japánokkal, végül az Eb-második spanyolokkal találkoznak a Novomatic-arénában, amely a korábbi Euroliga Final Fourokhoz hasonlóan 2500 férőhelyesre bővül. A négyesből az első három jut ki a párizsi olimpiára.

A magyar női válogatott eddig egyszer, 1980-ban szerepelt olimpián, és negyedikként zárt Moszkvában.