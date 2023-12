Szekszárd–Sopron Basket 86–70 (20–23, 21–18, 27–10, 18–19)

Szekszárd, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Tóth C., Török D., Minár.

Szekszárd: HORVÁTH B. 20/15, BOROS 10, Holcz 6, WESTBELD 16/6, MONROE 12. Cs.: STANACEV 18/6, Krnjic, Mányoky 4, Teodoreán, Szűcs G., Árvai. Edző: Djokic Zeljko.

Sopron: TURNER 11/6, Böröndy 7, Sitku, Brooks 9, MOMPREMIER 12. Cs.: Papp K. 8, Fegyverneky 6/3, Varga A. 5/3, Crvendakics 4, TOMAN R. 8/3. Edző: Gáspár Dávid.

Kiegyenlített első félidőt követően a harmadik negyedben átrobogott a címvédőn a Szekszárd, és végül magabiztosan győzött.

Gáspár Dávid: – Már az első félidőben is hiányzott a játékunkból az élesség, a harmadik negyedben nem tudtunk reagálni a Szekszárd játékára. Fantasztikus dobóformában jöttek ki, és ahelyett, hogy mi is sokkal több megállítást hajtottunk volna végre a védekezésben, sokkal inkább adtunk önbizalmat a Szekszárdnak, amit kihasznált. Az biztos, most mind a játékosoknak, mind a stábtagoknak magukba kell néznie. Azon leszünk, hogy sokkal jobb játékkal rukkoljunk ki a későbbiekben.