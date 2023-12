A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató, listavezető Liverpool és az ex-győri Kerkez Milos csapata, a Bournemouth is tovább folytathatja jó sorozatát az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi, 17. fordulójában.

A Liverpool hetek óta remek formában futballozik, kilenc kör óta veretlen a Premier League-ben, igaz, ebben az időszakban csak egy komolyabb ellenfele akadt, a címvédő Manchester City, amellyel győzelemmel felérő döntetlent játszott idegenben. Ezúttal a másik manchesteri csapat, a hatodik helyen álló United látogat az Anfieldre, ahol a lelátó bővítése miatt 50 éve nem látott nagy közönség, több mint 57 ezer szurkoló nézheti majd a két ősi rivális gárda összecsapását.

A vasárnap esti rangadó esélyese a Liverpool, amely hazai pályán még százszázalékos a mostani idényben, hét meccsen 21 pont, 21 rúgott és mindössze 5 kapott gól a mérlege. Az MU - amely hét közben elbúcsúzott a Bajnokok Ligájától - jóval rapszodikusabban teljesít, kilenc győzelem mellett hétszer kikapott (döntetlent még nem játszott a bajnoki szezonban), idegenben pedig 4 siker és 3 kudarc szerepel a neve mellett.

Kerkezék az utóbbi öt fordulóban négy győzelemmel és egy döntetlennel 13 pontot gyűjtöttek, ennek köszönhetően már a 14. helyen állnak a tabellán. A formájuk alapján most is győzelmi esélyekkel várhatják a szombati összecsapásukat, amelyen a kieső helyen álló, három forduló óta nyeretlen Luton Town lesz a vendégük.

Az élcsoport tagjai közül a második helyen álló, otthon a Liverpoolhoz hasonlóan még veretlen Arsenal a Brightont fogadja, míg a meglepetésre harmadik Aston Villa az ugyancsak középcsapat Brentford vendége lesz. A Manchester City az előző fordulóban legyőzte a Lutont, ezzel megszakította rossz sorozatát, a Crystal Palace elleni hazai mérkőzésen pedig akár elkezdhet felépíteni egy új győzelmi szériát.

A forduló péntek esti nyitómeccsét az öt kör óta nyeretlen Nottingham Forest és az ötödik helyen álló Tottenham Hotspur játssza előbbi csapat otthonában.