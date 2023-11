"Kapusposzton található véleményem szerint a legszűkebb elit a női szakágban. Minden csapat két kiváló hálóőrt szeretne igazolni, de ezt nehéz elérni, mert mindenki ezzel a céllal keresgél a piacon. Úgy vélem, mi idejekorán elkezdtük a tárgyalásokat a jelenlegi kapusainkkal. Örömmel jelentem be, hogy Sandra Tofttal már alá is írtuk a hosszabbítást. Nem kellett sokat egyeztetni, hiszen jól érzi magát Győrben. Nagyon jó mentalitású játékos, aki kiemelkedő képességeiről nap mint nap, edzésen és meccseken is tanúbizonyságot tesz. Igazi csapatember, akiben ott van az a kis extra, ami a legjobb kapusoknak van csak meg. Három szezonon keresztül biztosan Győrben szerepel nyártól"– nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

"Nagyon jól érzem magam Győrben, és szívesen maradok a következő három szezonra egyaránt. Még ha néha vannak is rosszabb napjaink mint csapat, akkor is hiszünk egymásban. Nagyon jó az öltözői légkör, alkotó közegben dolgozhatunk, amely mindenki számára inspiráló. Olyan csapat tagja vagyok és leszek a jövőben is, amely lehetőséget ad mindenkinek a fejlődésre. Fontos számomra, hogy itt mindig a legmagasabbra helyezi mindenki a mércét. Címeket akarunk nyerni, és fogunk is, ebben biztos vagyok" – mondta Sandra Toft.

A 34 éves dán kapus 2022 nyarán érkezett Győrbe. Pályafutása során korábban a dán Holstebro, a norvég Larvik, a dán Esbjerg és a francia Brest Bretagne csapataiban szerepelt. Nyert dán, norvég, francia és magyar bajnoki címet, norvég kupa elsőséget klubjaival, valamint 2013-ban a Holstebro csapatával megnyerte az EHF-kupát. A Larvik, a Brest és az Audi-ETO csapataival is begyűjtött BL ezüstérmeket korábban. A dán válogatott hálóőreként világbajnoki bronz-, valamint Eb-ezüstérmet nyert. Az elmúlt szűk másfél évben 62 mérkőzésen védte a Győri Audi ETO KC csapatának hálóját, és egy alkalommal gólt is szerzett.

A Győri Audi ETO KC végső keretének kialakításával kapcsolatos tárgyalások továbbra is tartanak.

"Stratégiánk világos, lépésről lépésre haladunk előre a megvalósításban. Ugyan már nem sokan, de még vannak játékosok, akikkel folyamatosan egyeztetünk. Amint konkrétumokkal szolgálhatunk, azonnal bejelentjük azokat a nyilvánosság, a szurkolók részére. Jelen helyzetben a legfontosabb most a Bietigheim legyőzése, majd az, hogy sérülésmentesen, reményeink szerint sikerélményekkel gazdagon térjenek vissza játékosaink a világbajnokságról" – zárta gondolatait Endrődi Péter.