Az U19-es válogatott tagjai hétfőn utaztak el Rigába, az U19-es Európa-bajnoki selejtezők helyszínére, ahol szerdán a házigazdák elleni találkozóval kezdik meg szereplésüket a minitornán. Három nappal később Gibraltár fiataljaival, majd a zárónapon a norvégokkal találkozik a csapat. A cél a csoportból való továbbjutás, ehhez az első két hely valamelyikét kell megszereznie az együttesnek.

A lettek elleni találkozó ezért kulcsfontosságú lesz szerdán, a mérkőzés győztese hatalmas lépést tesz a továbbjutás felé. A mieinknél az utóbbi hetekben több alapember kidőlt a sorból, még az utolsó pillanatokban is kellett változtatni a kereten.

– A keret nagy része már a múlt héten is együtt készült, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni a tornára, azon belül is elsősorban a lettek elleni nyitómérkőzésre. Sajnos több játékosunk is megsérült az utóbbi időszakban, sőt még a kiutazás után is történt sérülés a csapatban, de a célunk továbbra sem változott: ki akarjuk harcolni a továbbjutást, ami az első akadályt sikerrel kell vennünk a házigazdák ellen. A lettektől direkt játékstílusra számítunk, várhatóan sok hosszú labdával és párharccal próbálják majd maguk javára fordítani a mérkőzést – mondta az mlsz.hu-nak Babó Levente szövetségi edző.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia/Csákvár)

Gyetván Márk (Bp. Honvéd)

Erdélyi Benedek (DVSC)

Védők:

Komlósi Bence (Parma)

Miklós Péter (PMFC)

Kocsis Gergely (Bp. Honvéd)

Almássy Levente (FTC)

Kokovai Csongor (FTC)

Középpályások:

Bodnár Gergő (Peterborough)

Szvoboda Dániel (Haladás)

Vingler László (ETO)

Tóth Alex (FTC)

Cibla Flórián (DVSC)

Boros Zsombor (ZTE)

Michael Okeke (Manchester City)

Major Marcell (Puskás Akadémia)

Támadók:

Szűcs Tamás (Köbenhavn)

Mohos Barnabás (Haladás)

Huszár Marcell (ETO)

Klausz Milán (ZTE)

Pintér Filip (Haladás)