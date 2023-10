A győriek legutóbb megszerezték első győzelmüket, a francia Basket Landes együttesét múlták felül hazai pályán. A lengyelek, akik a selejtezőből jutottak be a főtáblára, 2–2 győzelemmel és vereséggel állnak. Hazai pályán eddig egy meccset játszottak, azon a cseh USK Prahát győzték le.

Ami a keretüket illeti, Karol Kowalewski vezetőedző tovább dolgozhat az ex-szekszárdi Zala Friskoveccel, továbbá Weronika Gajdával, Stephanie Mavungával, Klaudia Gertchennel, Iliana Banaszakkal, Julia Piestrzynskával, Inga Stepiennel, Wiktoria Zasadával.

Új érkező Dragana Sztankovics (ő kétszer is megfordult Sopronban), Nika Baric, Brianna Fraser (ő a Vasas színeiben játszott Magyarországon), Charli Collier és Zuzanna Kulinska, illetve a közelmúltban a Sopron Baskettől tavaly viharosan távozott Brittney Sykes is Polkowicében kötött ki.

A nemzetközi szövetség a honlapján így írt a lengyelekről a szezon kezdetekor: „A Polkowice keretében nem volt akkora mozgás, a klubnál úgy döntöttek, inkább megtartják a legtöbb játékosukat, akik az előző szezonban jól teljesítettek a bajnokságban. A minőség és a tapasztalat tekintetében nagyrészt hasonló cseréket hajtottak végre. Nika Baric már a selejtezők során megmutatta, milyen erőssége tud lenni a csapatnak, és ugyanez vonatkozik a szerb Dragana Sztankovicsra is, aki már másodszor játszik a csapatnál. Brianna Fraser ebben a szezonban is óriási számokat hozhat, Charli Collier pedig újoncként robbanhat be.”

Ehhez legutóbb annyit tett hozzá: „Brittney Sykes szerződtetésével a Polkowice plusz előnyhöz, mélységhez és lendülethez jutott, és ha továbbra is úgy játszanak, mint az elmúlt néhány mérkőzésen, akkor a negyeddöntő sem kizárt. Különösen, mivel Steph Mavunga visszatérhet sérüléséből, ami ugyanolyan nagy jelentőséggel bír. De nem csak a játékmesterükről, Sykesről van szó, Brianna Fraser is remek munkát végez, Dragana Stankovic, Weronika Gajda és Zala Friskovec is kiemelkedően játszik, ami azt mutatja, ebben a csapatban van minőség.”

A FIBA aktuális erősorrendjében – melyet 3 forduló után frissített, azaz az előző kör még nincs benne – a Polkowice egy helyet javítva a 8., a győri gárda egy pozíciót rontva a 14. helyen áll.

A két csapat eddig kétszer találkozott egymással, mindkétszer a lengyelek győztek. Az Európa-kupa 2007/2008-as kiírásában idegenben 71–54-re, Győrben 68–65-re kapott ki az UNI Győr.

Cziczás László, a győriek vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről: – A Cegléd elleni bajnokin nagyon jó hozzáállással játszottunk. Ugyanezt kell átmentenünk keddre. Sok időnk nem maradt, nagyjából egy fél nap pihenőt kaptak a lányok, de aztán vasárnap délutántól csak a Polkowicére készülünk. Szeretnénk jó eredményt elérni a válogatott szünet előtti utolsó mérkőzésünkön.