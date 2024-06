Sztárallűrök nélkül, immár két éve birtokolja a gólkirályi címet a magyar élvonalban. Egy éve a Paks csatáraként 26 találattal, nemrégiben pedig már a Ferencváros játékosaként 20 góllal végzett az élen és övé az OTP Bank Liga legjobb magyar labdarúgója cím is. Meglehetősen göröngyös út végén egyenesedett ki a rendkívül szerény és a szavak emberének egyáltalán nem nevezhető Varga Barnabás karrierje, aki jelenleg 9 válogatott mérkőzéssel és 4 találattal a 17. Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keret tagja.

Kilencévesen a szombathelyi Lurkó FC-nél lett igazolt játékos, majd az Illés Akadémiára került, ahol viszont nem láttak fantáziát a játékában, és négy év után alacsony termete miatt „eltanácsolták” az utánpótlásklubtól. A szentpéterfai illetőségű futballista jobb híján Ausztriában kötött ki, ahol viszont az osztrák Bundesligában és másod- osztályú csapatokban szórta a gólokat, de igazán nem találta a helyét egyik csapatban sem. Végül 2020 januárjában az NB II-es Gyirmót FC igazolta le.

– Életem legjobb döntése volt, hogy immár négy és fél éve visszatértem Magyarországra – meséli a 29. életévén túl járó gólvadász, aki nem titkolja, hogy ha nagyon nem muszáj, akkor kerüli a reflektorfényt. – A Győrött eltöltött három esztendőből a legemlékezetesebb számomra, amikor 2021-ben feljutottunk az első osztályba és házi gólkirály lettem.

– Igazán Pakson teljesedett ki a játéka, ott tűnt ki a gólerőssége.

– A támadó futball kifejezetten örömöt jelentett számomra. Remek társak vettek körül, komoly szerepük volt abban, hogy harminc tétmérkőzésen huszonhat gólt szerezhettem.

– Nem csoda, hogy az élvonal gólkirályára lecsapott a Ferencváros. Sokan biztosra vették, nem sok esélye lesz bekerülni a csapatba.

– Tény, amikor a Gyirmótban futballoztam, még az élvonal is álomnak tűnt. Örülök, hogy sikerült rácáfolnom azokra, akik megkérdőjelezték a képességeimet, amikor a Fradiba igazoltam. Azt gondolom, hogy idehaza a csúcs, ha az ember a Ferencvárosban futballozhat. Ráadásul, ha az ember a válogatott tagja is lehet, akkor mit kívánhatna ennél többet?

– Például egy remek külföldi szerződést. A menedzsere, Paunoch Péter korábban úgy nyilatkozott, hogy voltak kérői a határon túlról már akkor is, amikor végül a Ferencváros mellett döntöttek.

– Érdeklődtek utánam Ázsiá- ból, az arab világból, sőt, a francia Metz is, de én szakmai- lag mindegyiknél értékesebbnek tartottam a Ferencvárost. Jól érzem magam a klubnál, taktikailag fejlődtem az egy év alatt, ráadásul a minap hosszabbítottuk meg a szerződésemet. Így tiszta fejjel készülhetek a válogatottal az Európa-bajnokságra. Örülök, hogy itt lehetek.

– A transfermarkt szerint egy év alatt 750 ezer euróról 2,5 millió euróra nőtt a becsült piaci értéke a játékospiacon. Gondolkodott már azon, hogy melyik külföldi bajnokságban játszana szívesen? Melyik együttes stílusával tudna azonosulni?

– Nem gondolkodtam rajta, és nem foglalkozom azokkal a pletykákkal sem, miszerint újabb csapatokkal próbálnak hírbe hozni.

– A harmincadik életévéhez közeledve végleg lemondott arról, hogy kipróbálja magát egy jó nevű európai klubcsapatnál?

– Természetesen nem mondtam le róla, de nem mindenáron ragaszkodom az idegenlégiós élethez. Ha jön egy olyan klub, amelyik egyezségre tud jutni a Ferencvárossal, azt megtárgyaljuk a menedzseremmel, de semmit nem kapkodunk el. Nekem most a Fradi és a válogatott a legfontosabb.

– Nyakunkon az Európa-bajnokság. A magyar élvonalban történt felbukkanása az utóbbi évek egyik legnagyobb meglepetése volt. Már a válogatott kulcsembereként számíthatunk hasonlóra a kontinensviadalon is?

– Fogalmazzunk inkább úgy, hogy talán stabil kerettag vagyok, és a kapitányon múlik, hogy melyik nemzeti válogatott ellen és mikor küld pályára. Bízom benne, hogy Svájc, Németország és Skócia ellen is alkalmam lesz bizonyítani. Életem legfárasztóbb idénye van mögöttem, de amikorra szükséges, fitt leszek és mindent megteszek azért, hogy sikeresen szerepeljünk, a magyar embereknek örömet szerezhessünk. Remek a hangulat a válogatottnál, nem vagyunk kishitűek, hiszen mindhárom ellenfelünk sebezhető, legyőzhető.