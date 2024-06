2014 - Öt nap kórház a halálig

Siratja az édesapát és férjét egy soproni család: a 39 éves férfi kórházban hunyt el szeptikus sokkban. - Május 9-én kezdődött a tragédiánk - mondja könnyeivel küszködve Somogyi Ildikó,a feleség. - Zsolt nem érezte jól magát pénteken, de láza nem volt, dolgozni is elment. Szombaton éjjel nagyon belázasodott, s bár vasárnap volt a kilencéves kisfiúnk elsőáldozása, azt kellett mondanunk: egy rokonunk kísérje el.

Forrás: Kisalföld archívum

A férjemet május 11-én bent is fogták a kórházban, nyirokcsomó-duzzanat miatt a gégészetre utaltak, antibiotikumot kapott” - folytatja Somogyi Ildikó,a megtört feleség. Somogyi Ildikó elmondása alapján szerdáig ennél több nem történt. Férje kapta az antibiotikumot, s neki panaszkodott, hogy semmi nem történik vele, de fáj már a gyomra és levegőt is sokszor nehezen kap. Szerdán megnézték ultrahanggal a nyirokmirigyét, belgyógyász is megvizsgálta, ahogy urológus és sebész is Ildikó állítja, bekerülése óta akkor először. Férje délután már valóban rossz állapotban volt, ezért is egyeztek bele a sebész által javasolt műtétbe. Akkor ugyanis felvetődött az epehólyag-gyulladás lehetősége. Este megműtötték, s mint kiderült, a vakbelét is operálták, a biztonság kedvéért. „Nem tudom, mi történt csütörtökre virradóra. A gyermekünket délelőtt épp Győrbe kellett vinni vizsgálatra, amikor az intenzív osztályt hívtam, azt válaszolták, nagy a baj. Zsolt szervei szeptikus sokk miatt leálltak! Rohantam vissza, de akkor már eszméletlen állapotban volt. Gépek tartották életben. Mint kiderült, bakteriális vizsgálatokra küldtek mintákat. Én megpróbáltam mindent, hogy az eredmények minél előbb meglegyenek. A budapesti professzorig is eljutottam, hogy segítsen, mert nagyon nagy a baj. Nem sikerült. Zsolt május 16-án meghalt. Május 13-án látta infektológus, a szakrendelésre neki kellett egyedül, lázasan lemenni, ahonnét haza is telefonált, hogy körülbelül két órát várakozott. Istenem, május 10-én még dolgozott...” - Hogy magyarázom meg a lehetetlent a 9 éves fiamnak? - teszi fel a kérdést Ildikó. Mert nem tud még mit mondani gyermekének. Nem tudják, miért halt meg az apa. A kérdések ott sorakoznak előtte, a legfontosabb az: az első három napon lehetett-e volna tenni bármit, hogy Rádler Zsolt ma is éljen? - Hatósági eljárásban vizsgálják az apa halálát, annak lezárultáig a soproni kórház nem adhat felvilágosítást az üggyel kapcsolatban - kaptuk a választ dr. Molnár Sándormegbízott orvos igazgatótól. A soproni kórháztól azt kérdeztük, amit minden laikus ilyenkor: Rádler Zsolt halálát mi okozta? A kórház milyen kezelésben tudta részesíteni, amíg az intézményben feküdt? „Igazi szerelem kötött minket össze, most elvesztettem őt. Kértem, de még nem kaptam meg a papírjait. Ha nálam lesznek, valószínűleg ügyvédnek is megmutatom. De a legfontosabb, hogy a gyermekemnek a szemébe tudjak nézni, s elhigygye: apukájáért, akinek utolsó szava az volt, hogy minket szeret, mindent megtettem. Miért nem volt ez elég...?” Rádler Zsoltot csütörtökön temetik Sopronban.