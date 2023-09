A kezdo5.hu szakportál által nyilvánosságra hozott információ szerint a 17-szeres NBA-bajnok Lakers egy Exhibit10 nevű szerződést kötött az előző évadban az SKC gárdájában remeklő Valeri-Bodonnal. Az egyéves, nem garantált megállapodás tipikusan az edzőtáborra szól, ahol a soproni szurkolók korábbi kedvencének lehetősége lesz magasabb szinten is megmutatni magát és kiharcolni akár egy two-way szerződést is, amellyel nem csak a fejlesztésre szolgáló G-Ligás South Bay Lakers-ben, hanem akár az NBA-ben is pályára léphet.

Amennyiben a kosarasnak nem sikerül two-way szerződést kapnia (erre az NBA-szezon kezdetéig lesz lehetősége), akkor a G-Ligás csapatban is folytathatja, mivel az Exhibit10 megállapodás egyúttal azt is jelenti, hogy a Lakers megkapja a G-Ligás játékjogát. Ha legalább 60 napig a G-Ligás csapatnál marad, akkor bónuszra jogosult.

Az edzőtábor-szerződés azért is fontos, mert így az edzések mellett pályára léphet NBA-felkészülési meccseken és a többi csapat figyelmét is felhívhatja magára.