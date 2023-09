Hat pont – ez a magyar U21-es válogatott célja az Európa-bajnoki selejtező első két mérkőzésén. A korosztályos gárda az első lépést megtette ennek elérése felé, hiszen csütörtökön Szegeden a Szent Gellért Fórumban legyőzte Kazahsztánt az MTK-s Kovács Mátyás és a kispesti Eördögh András góljával 2–0-ra.

Az összecsapáson lehetett némi hiányérzete Gera Zoltán szövetségi edzőnek, játékosai ugyanis nehezen érvényesültek a mélyen és szűken védekező ellenféllel szemben. Az elmúlt napokban alighanem az ötvédős felállás feltörésének mikéntjére helyezte a hangsúlyt a társaság – kedden a máltaiak is hasonló rendszerben játszanak, mint a kazahok, vagyis defenzív, harcos, ugyanakkor szerényebb képességű együttessel csapnak össze Lisztes Krisztiánék.

Hétfő reggel nem utazott a csapattal Máltára a kazahok elleni mérkőzés elején megsérült Horváth Artúr, valamint Benczenleitner Barna és Fehér Csanád is visszatért a klubjához, csatlakozott ugyanakkor a válogatotthoz Balogh Botond, aki az előző napokban az A-válogatottal készült, de nem lépett pályára Marco Rossi együttesében – írja az MLSZ.

Míg a magyar válogatott 2–0-s sikerrel, a máltai csapat vereséggel kezdte az Eb-selejtezőket, hazai pályán 6–0-ra kapott ki a címvédő, első kalapos spanyoloktól. Bár e két eredmény akár azt is sejtetné, hogy a mieinknek könnyebb dolga lesz a szigetországiak ellen, Gera Zoltán kimondottan nehéz mérkőzést vár.

„Hasonlóan nehéz mérkőzés vár ránk, mint múlt héten a kazahok ellen, stílusában is sok hasonlóságot mutat a két ellenfelünk – mondta Gera a hétfői edzés után. – Arra számítunk, hogy a máltaiak mélyen fognak védekezni, azzal a különbséggel, hogy labdabirtoklásuk esetén bátrabban próbálnak majd futballozni, mint a kazahok. Gyorsan, türelmesen kell futballoznunk, és végig fenn kell tartanunk a magas tempót, hogy fogást találjunk a hazaiakon. Több változásra is számítani lehet a kezdőcsapatunkban, figyelembe vesszük, hogy néhányan kevesebb játszottak az utóbbi időszakban a klubcsapatukban, és még nincsenek csúcsformában, de akárcsak a szegedi mérkőzésen, ezúttal is fontos szerep hárulhat a csereként beálló játékosokra.”

Intő jel, hogy mikor az U21-es válogatottunk 2018 októberében legutóbb Máltán járt Eb-selejtezőn, 2–1-es vereséggel hagyta el a pályát, a gólunkat akkor a jelenlegi A-válogatott egyik alapembere, Szalai Attila szerezte.

„A kazahok elleni mérkőzés jó alapot jelenthet a máltaiak ellen, de mindenképpen javulnunk kell támadásban és védekezésben egyaránt, már csak azért is, mert ezúttal egy erősebb ellenféllel játszunk, mint a múlt héten – fogalmazott Baráth Péter, a válogatott csapatkapitánya. – Arra számítok, hogy a máltaiak többet próbálják birtokolni a labdát, kevésbé játszanak direkt futballt, mint a kazahok, de a legfontosabb, hogy végig koncentráltan futballozzunk, kihozzuk magunkból a maximumot, mert ha ez meglesz, akkor elérhetjük a célunkat, és megszerezzük a második győzelmünket is.”

Fontos lenne, hogy a magyar válogatott két, úgyszólván kötelező győzelemmel kezdje a sorozatot, a folytatásban ugyanis lényegesen nagyobb kihívást jelentő ellenfelekkel kell szembenéznie: Spanyolország mellett Belgium és Skócia alkotja még a csoportot.

A MAGYAR U21-ES VÁLOGATOTT KERETE MÁLTA ELLEN

Kapusok: Hegyi Krisztián (Stevenage FC – Anglia), Dúzs Gellért (Bp. Honvéd), Tóth Balázs (Kazincbarcika)

Védők: Szabó Alex (Bp. Honvéd), Iyinbor Patrick (Kecskeméti TE), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia), Balogh Botond (Parma – Olaszország), Debreceni Ákos (BFC Siófok), Baranyai Nimród (Debreceni VSC)

Középpályások: Eördögh András (Bp. Honvéd), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Kovács Barnabás (Zalaegerszegi TE FC), Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia), Bényei Ágoston (Diósgyőri VTK), Baráth Péter (Ferencváros)

Támadók: Komáromi György (Puskás Akadémia), Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd), Katona Bálint (Ferencváros), Németh András (Hamburger SV – Németország), Kocsis Dominik (Bp. Honvéd), ifj. Lisztes Krisztián (Ferencváros), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium)