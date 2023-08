Szomorú, de mégis magasztos momentummal kezdődött az idei utcai futóverseny, már Fehér János újszászi futó nélkül. Fehér János volt az egyik, a másik pedig a tatai dr. Répássy György, akik az elmúlt 39 Tatai Minimaratonon részt vettek és lefutották a távokat, nélkülük nem kezdődhetett el a futófesztivál. János bácsi idén is készült, év elején még többször mondta, hogy elindul a negyvenedik, jubileumi Tatai Minimaratonon is. Sajnos azonban az élet közbeszólt, és Fehér János már nem tudott rajtvonalhoz állni a negyvenedik versenyén. Fontos volt neki a tatai verseny, az utóbbi években már kevesebbet futott, de a minimaratonra mindig felkészült. „Mindig többen jöttünk Újszászról, idén pedig leg­alább 40 futó jött, hogy együtt ápoljuk édesapám emlékét” – mondta el ifj. Fehér János.

A Tatai Minimaraton és Félmaraton nemzetközivé vált, hiszen Tata testvértelepülései­ről, többek között Gerlingenből (Németország), Alkmaarból (Hollandia), Arenzanóból (Olaszország) Szovátáról (Románia), Pinczów­- ból (Lengyelország), Magyarkanizsáról (Szerbia), Szőgyénből (Szlovákia) és Dammarie-les-Lys-ból (Franciaország) is érkeztek futók.

A díjátadó ünnepségen egy különdíj is gazdára talált. Dr. Répássy György tatai futónak Michl József polgármester adott át különdíjat abból az alkalomból, hogy a lelkes hobbifutó immár 40. alkalommal teljesítette a Tatai Minimaratont. Répássy György fel­idézte, hogyan is kezdődött a kapcsolata a minimaratonnal. Katona volt, éppen szabadságát töltötte itthon, szabadidős, hétvégi programot keresett, ekkor hallott a futóversenyről, nevezett, és lefutotta a 13,5 kilométert. Aztán, mikor már a 10–15. minimaratont is teljesítette, arra gondolt, kár lenne abbahagyni.

Eredmények 1–3. helyezettek: A klasszikus minimaratont a nőknél Nagy Julianna (Budapest) nyerte, 2. helyen a Tatai Footour SE versenyzője, Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina végzett, a 3. helyen Nagy Nóra futott be a célba. A férfiaknál a minimaratont Szabó Benjámin (Tatabánya) nyerte, 2. helyen Dombi Tamás (Kocs) végzett, a 3. helyen Balázs Levente érkezett célba. A félmaraton női győztese Bognár Csilla (Magyarkanizsa), 2. Tixe Madalena (Arenzano), 3. Kőhidi Csilla. Férfiak: 1. Tim Tesselaar, 2. Árvai Róbert (Tatabánya), 3. Gonda Levente. A női és férfi­váltószámokban a Tatai Footour SE, valamint a holland Alkmaar futói diadalmaskodtak.