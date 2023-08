Ugyan még nem a teljes keret, de a héten már munkába kezdtek a SMAFC kosarasai. Farkas Dávid vezetőedző elöljáróban elmondta: tavaly sikeres szezont zártak, bár a bennmaradás volt a cél, végül a negyedik helyen zártak az NB I/B Zöld csoportjában.

– Természetesen idén is szeretnénk jól teljesíteni, de a legfontosabb célunk az, hogy a csapat fiataljait minél több játéklehetőséghez és meccsrutinhoz jutassuk – fogalmazott Farkas Dávid.

A húsztagú csapat edzéseiről hiányzik Flasár Zalán, Palotai Máté és Tallós Levente, ők ugyanis az U16-os válogatottal az Európa-bajnokságon teljesítenek. Így lesz ez év közben is: a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémiával közösen szervezett edzéseken ritkán lesz ott minden játékos. Hiszen a Soproni Kosárlabda Clubbal is többen edzenek a keretből: Schöll Richárd, Csendes Péter, Meszlényi Róbert, Keller Bendegúz és Bősze Gergő a profikkal és a SMAFC-cal is dolgoznak majd a szezonban. A koncepció ugyanis nem változott: a fiatalok heti egy-két alkalommal edzenek a SMAFC együttesével, a többi napokon pedig saját egyesületükkel dolgoznak.

– Még fiatalabb lett a csapat, az átlagéletkor még a tavalyinál is alacsonyabb. De ez jó. Erősödtek ugyan valószínűleg a riválisaink is, nem adják majd könnyen a pontokat, de felkészülünk – fogalmazott óvatosan a vezetőedző, aki két új csapattagot is bemutatott.

Tóth Dániel a Soproni Sportiskola U18-as bajnokcsapatának tagja volt az előző szezonban (bár egyelőre a 3x3-as válogatottal készül a világbajnokságra) és ifj. Rátvay Tamás erősíti az egyetemi gárdát. Utóbbi 27 éves, rutinos játékos, aki pécsi kitérő után érkezik vissza a SMAFC-hoz.

– Örülök, hogy továbbra is bennünket erősít Kovács Benedek csapatkapitány és Bakk Krisztián is, akinek már édesapja és nagyapja is a SMAFC-ban játszott, úgyhogy igazi soproni kosarasdinasztia az övék. Sajnálattal engedtük el viszont a sérülései miatt az aktív játéktól búcsúzó Márkus Tamást. Csátaljay Péter is távozott, aki a ZTE csapatát fogja erősíteni, valamint az olimpiai selejtezőn a felnőtt férfiválogatott utazó keretébe is bekerült – foglalta össze a keretről a tudnivalókat Farkas Dávid.

– Az utóbbi évek legjobb szezonját zártuk, reméljük, hasonló lesz az idei is – adott hangot optimizmusának a SMAFC elnöke, Horváth József. De rögtön hozzátette: bár természetesen a jó helyezés is fontos, előbbre való, hogy a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia, a SMAFC és az SKC úgynevezett soproni modellje idén is jól működjön. Ez pedig nem más, minthogy az utánpótlás legjobbjainak, illetve az onnan kikerülő ifjaknak adjanak játéklehetőséget.

Horváth József

– Úgy látom, hogy nagyon jó összetételű, erős és energikus csapat állt fel a szezonra, amely bármire képes lehetnek. Mi a háttérből támogatjuk őket, minden más már rajtuk fog múlni – zárta Horváth József elnök.