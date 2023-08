Szabó Nóra 30 kilométernél még a középmezőnyben volt, onnan viszont folyamatosan előzte meg az előtte futókat és végül 2:33.28 órás eredménnyel a 24. helyre ért be.

"Megbeszéltem az edzőmmel, milyen tempóra állok be az elején, de egy kicsit megzavart, hogy senki nem jött velem, ezért nem is mertem annyira nyomni a tempót" – mondta Szabó, majd arra is kitért, hogy bár féltávtól elkezdett előbbre lépni a mezőnyben, mégsem érzékelte a ritmusváltást.